Die 0:5-Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland hat in der Fußballwelt des Landes für große Diskussionen gesorgt. Der ehemalige Star des Teams, Rafael van der Vaart, kritisierte die Bewegungen und den Kampfgeist der Spieler auf dem Platz scharf. Seiner Meinung nach sind einige Spieler unter dem Druck des Gegners völlig untergetaucht.

„Sie standen da wie Kartoffelsäcke“

In einem Interview mit dem Fernsehsender NOS machte Van der Vaart keinen Hehl aus seiner tiefen Unzufriedenheit mit der Einstellung der niederländischen Spieler während des Spiels.

„Manchmal zwingt dich der Gegner dazu, dich vor das eigene Tor zurückzuziehen. Aber schau dir die Bewegungen und die Körpersprache der Spieler an… Es war, als hätten sie Angst; sie standen da wie Kartoffelsäcke, die von nichts eine Ahnung haben.

Im Angriff fehlte jegliche Schärfe, und es war kein Wille zu erkennen, den Ball zu erobern oder in Zweikämpfe zu gehen“, sagte der ehemalige Fußballer.

Er betonte, dass Fußball auf höchstem Niveau nicht nur durch technisches Können, sondern auch durch Hingabe auf dem Platz und den Kampf um den Sieg definiert wird.

„Wir haben keine Weltklasse-Superstars“

Van der Vaart äußerte sich auch zu den Möglichkeiten des aktuellen Kaders der niederländischen Nationalmannschaft. Seiner Ansicht nach gerät das Team ohne bestimmte Führungsspieler in eine noch schwierigere Lage.

„Alles beginnt damit, dass man auf dem Platz alles gibt. Wir haben keine Weltklasse-Superstars — besonders nicht, wenn Virgil van Dijk und Frenkie de Jong fehlen“, fügte er hinzu.

Trotz der Niederlage im Viertelfinale

Die niederländische Nationalmannschaft, die mit 0:5 gegen Deutschland verlor, belegte in der Gruppe den zweiten Platz und zog in das Viertelfinale der Nations League ein.

Der Einzug in die nächste Runde kann jedoch die Mängel im Spiel der Mannschaft nicht verbergen. Die scharfen Worte von Van der Vaart zeigen, dass im niederländischen Fußball neben dem Ergebnis auch die Mentalität und die Verantwortung der Spieler auf dem Platz ernsthaft diskutiert werden.