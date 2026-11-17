Die Karriere von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft ist beendet. Der Abschied der Fußballlegende von der internationalen Bühne ließ nicht nur die Fans, sondern auch Vertreter gegnerischer Teams nicht unberührt. Der walisische Nationaltrainer Craig Bellamy würdigte den Stellenwert des portugiesischen Stars in der Fußballgeschichte und rief dazu auf, seine Leistungen zu schätzen.

„Schätzt Ronaldo!“

Vor dem Nations-League-Spiel zwischen Wales und Portugal wurden Journalisten von Bellamy zu Cristiano Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft befragt.

„Schätzt Ronaldo. Wir sollten dankbar sein, dass wir die Möglichkeit hatten, sein Spiel zu sehen. Ich bin es.

Die portugiesischen Fans sollten umso stolzer darauf sein, dass er ihr Land mit Ehre vertreten hat. Er hat einen Fußabdruck hinterlassen, der für immer in der Fußballgeschichte bleiben wird“, sagte Bellamy.