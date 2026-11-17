Ronaldos Abschied bewegt auch Bellamy: „Er wird für immer in die Fußballgeschichte eingehen!“
Die Karriere von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft ist beendet. Der Abschied der Fußballlegende von der internationalen Bühne ließ nicht nur die Fans, sondern auch Vertreter gegnerischer Teams nicht unberührt. Der walisische Nationaltrainer Craig Bellamy würdigte den Stellenwert des portugiesischen Stars in der Fußballgeschichte und rief dazu auf, seine Leistungen zu schätzen.
„Schätzt Ronaldo!“
Vor dem Nations-League-Spiel zwischen Wales und Portugal wurden Journalisten von Bellamy zu Cristiano Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft befragt.
„Schätzt Ronaldo. Wir sollten dankbar sein, dass wir die Möglichkeit hatten, sein Spiel zu sehen. Ich bin es.
Die portugiesischen Fans sollten umso stolzer darauf sein, dass er ihr Land mit Ehre vertreten hat. Er hat einen Fußabdruck hinterlassen, der für immer in der Fußballgeschichte bleiben wird“, sagte Bellamy.
Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft verlief kontrovers
Der Abschied des 41-jährigen Stürmers aus der portugiesischen Nationalmannschaft war nicht einfach. Nachdem er aufgrund von Unstimmigkeiten über seine Rolle im Team mit Cheftrainer Jorge Jesus aneinandergeraten war, verließ er vor dem Spiel gegen Dänemark das Mannschaftsquartier.
Nach diesem Vorfall verhängte der portugiesische Fußballverband eine 30-tägige Sperre und eine Geldstrafe von 255 Euro gegen Ronaldo. Später gab der Spieler das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft bekannt.
234 Spiele, 146 Tore — ein Rekord, der schwer zu brechen ist
Ronaldo absolvierte 234 Länderspiele für Portugal und erzielte dabei 146 Tore. Beide Werte sind Weltrekorde im Männerfußball auf Nationalmannschaftsebene.
Seine internationale Karriere erstreckte sich über 23 Jahre. In dieser Zeit gewann Ronaldo mit Portugal die Europameisterschaft 2016 und zweimal die Nations League.
Wales gegen Portugal: Wann findet das Spiel statt?
Das Duell zwischen den Nationalmannschaften von Wales und Portugal findet am 17. November in Cardiff statt. Die Partie beginnt in der Nacht zum 18. November um 00:45 Uhr Ortszeit.
Für Portugal, das ohne Ronaldo auflaufen wird, ist dieses Spiel ein weiterer Test für eine neue Ära. Doch wie Bellamy betonte, kann der Fußabdruck, den Cristiano in der Fußballgeschichte hinterlassen hat, an keinem Ergebnis oder an nachfolgenden Spielergenerationen gemessen werden.
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