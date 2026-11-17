Heute, am 17. November, trifft die usbekische Nationalmannschaft in einem internationalen Freundschaftsspiel auf Saudi-ArabienDie Begegnung, die in der katarischen Hauptstadt Doha stattfindet, gilt als wichtiger Test für die Fans. Das Spiel wird zudem live im Fernsehen übertragen.

Wann findet das Spiel Usbekistan — Saudi-Arabien statt?

Das Duell zwischen den beiden Nationalmannschaften beginnt am 17. November um 20:30 Uhr Taschkenter Zeit.

In Usbekistan können Fußballfans die Begegnung auf dem Fernsehsender Futbol TV live verfolgen.

Wer steht in der FIFA-Weltrangliste höher?

Die Gegner in diesem Spiel liegen in der internationalen Rangliste eng beieinander.

Usbekistan — 61. Platz in der FIFA-Weltrangliste;

Saudi-Arabien — 54. Platz.

Die Saudis stehen also sieben Plätze höher. Doch das Ergebnis auf dem Platz wird nicht allein durch die Rangliste bestimmt. Für die usbekische Nationalmannschaft ist dieses Spiel eine Gelegenheit, ihr Potenzial zu zeigen und sich auf kommende Wettbewerbe vorzubereiten.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Fans auf Doha. Welches Ergebnis wird die usbekische Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien erzielen?