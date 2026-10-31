Javohir Sindorov zwingt die Weltelite in die Knie und gewinnt 168.000-Dollar-Jackpot

Der aus Usbekistan stammende 20-jährige internationale Großmeister Javohir Sindorov hat bei einem der prestigeträchtigsten und höchstdotierten Turniere der Welt, das in St. Louis, USA, zu Ende ging – dem Clutch Chess Champions Showdown 2026 – den Gesamtsieg errungen.

In diesem Turnier, bei dem die stärksten Elite-Schachspieler des Planeten versammelt waren, ließ das usbekische Wunderkind alle seine Konkurrenten hinter sich und sicherte sich zusammen mit Boni und dem Champion-Jackpot insgesamt 168.000 Dollar an Preisgeld.

Die Weltelite geschlagen: Endtabelle und Preisgelder

Bei dem vom 27. bis 29. Oktober nach Schnellschachregeln (Rapid) ausgetragenen Wettbewerb absolvierte jeder Teilnehmer insgesamt 18 hart umkämpfte Partien. Die Abschlusstabelle des Turniers sah wie folgt aus:

1. Platz: Javohir Sindorov (Usbekistan) – Hauptpreis und ein Rekordbetrag von 168.000 Dollar ;

2. Platz: Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) – für eine starke Leistung 109.000 Dollar ;

3. Platz: Fabiano Caruana (USA) – für den amerikanischen Star Nummer eins 81.000 Dollar ;

4. Platz: Hikaru Nakamura (USA) – für den Rapid- und Blitz-Experten 67.000 Dollar.

Ein einzigartiges Format und der Haupt-Jackpot für Sindorov

Das Preisgeld- und Bewertungssystem des Turniers verlief äußerst dramatisch und spannend:

Progressive Punkte: Gemäß dem Format zählte ein Sieg am ersten Tag 1 Punkt, am zweiten Tag 2 Punkte und ein Sieg am entscheidenden Finaltag wurde mit vollen 3 Punkten bewertet;

Champion-Jackpot: Regelbedingt flossen die Preisgelder für jede Partie, die mit einem Remis endete, in einen speziellen Fonds. Gemäß dem Turnierreglement wurde dieser riesige „Champion-Jackpot“ am Ende des Wettbewerbs vollständig dem Turniersieger – Javohir Sindorov – überreicht.

Historischer Kampf steht bevor: Duell um die Weltmeisterschaft gegen Gukesh in Genf

Dieser sensationelle Sieg in St. Louis diente für Javohir als hervorragende psychologische und taktische Vorbereitung auf das wichtigste Ereignis des Jahres:

Kampf um die Schachkrone: Vom 25. November bis zum 15. Dezember wird Sindorov in Genf, Schweiz, in einem historischen Match über 14 Partien im klassischen Schach gegen den amtierenden Weltmeister aus Indien, Dommaradju Gukesh um den Weltmeistertitel antreten;

Das jüngste Finale der Geschichte: Zum Zeitpunkt des Beginns des Duells werden beide Herausforderer 20 Jahre alt sein. Dies ist ein wichtiger Faktor, um dieses Duell als jüngstes Weltmeisterschaftsspiel der Schachgeschichte in das Guinness-Buch der Rekorde aufzunehmen.

Dieser Triumph des Schülers der usbekischen Schachschule in den USA zeigt deutlich, in welch hervorragender sportlicher Form und mentaler Verfassung er in den bevorstehenden Weltmeisterschaftskampf geht.