In der indischen Stadt Bengaluru erstach eine Frau ihren Ehemann, nachdem dieser sie fünf Jahre lang regelmäßig für ihre Kinderlosigkeit beschuldigt und beleidigt hatte. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Die Frau wurde festgenommen.

Wie die Zeitung „The New Indian Express“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am 11. November im Gebiet Lakshmipura. Ersten Informationen zufolge kehrte der im Kreditwesen einer Bank tätige Rajasekhar betrunken nach Hause zurück und geriet mit seiner Frau Malashri in Streit.

Es wurde bekannt, dass das Paar seit fünf Jahren verheiratet war, jedoch keine Kinder hatte. Der Mann soll seine Frau nach dem Konsum von Alkohol regelmäßig für die Kinderlosigkeit verantwortlich gemacht und psychisch unter Druck gesetzt haben. Dies führte häufig zu Streitigkeiten in der Familie.

Während der jüngsten Auseinandersetzung nahm Malashri ein Messer aus der Küche und stach ihrem Mann in die Brust. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Es wurde bestätigt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb.

Nach dem Vorfall rief die Frau ihre Angehörigen an. Berichten zufolge litt Malashri bereits zuvor aufgrund der Ehekonflikte und der Kinderlosigkeit unter Depressionen. Sie war drei Monate lang in Behandlung und wurde vor etwa vier Monaten aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Polizei hat die Frau festgenommen. Derzeit wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.