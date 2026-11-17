Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, gab eine humorvolle, aber interessante Antwort auf die Frage nach der Zukunft von Lionel Messi. Der Experte sprach über die Möglichkeit, den legendären Fußballer bei der Weltmeisterschaft 2030 im Trainerstab zu sehen, und betonte gleichzeitig, dass er noch einige Jahre auf dem Platz stehen könnte.

„Ich glaube, er wird auch nach 2030 noch spielen“

Scaloni wurde gefragt, ob Messi in Zukunft dem Trainerstab der argentinischen Nationalmannschaft beitreten könnte. Der Experte gab eine unerwartete Antwort auf diese Frage.

„Wird Messi 2030 im Trainerstab sein? Ich glaube, er wird auch nach 2030 weiter Fußball spielen. Aber da Walter Samuel geht, würden wir Messi jederzeit mit Freude aufnehmen“, sagte Scaloni lachend.

Diese Worte fielen vor dem Hintergrund von Veränderungen im argentinischen Trainerstab. Walter Samuel verlässt das Team, um eine eigenständige Trainerkarriere zu beginnen. Scaloni scherzte, dass Messi seinen Platz einnehmen könnte.