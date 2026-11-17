Scaloni über Messi: „Wir würden ihn auch im Trainerstab willkommen heißen!“
Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, gab eine humorvolle, aber interessante Antwort auf die Frage nach der Zukunft von Lionel Messi. Der Experte sprach über die Möglichkeit, den legendären Fußballer bei der Weltmeisterschaft 2030 im Trainerstab zu sehen, und betonte gleichzeitig, dass er noch einige Jahre auf dem Platz stehen könnte.
„Ich glaube, er wird auch nach 2030 noch spielen“
Scaloni wurde gefragt, ob Messi in Zukunft dem Trainerstab der argentinischen Nationalmannschaft beitreten könnte. Der Experte gab eine unerwartete Antwort auf diese Frage.
„Wird Messi 2030 im Trainerstab sein? Ich glaube, er wird auch nach 2030 weiter Fußball spielen. Aber da Walter Samuel geht, würden wir Messi jederzeit mit Freude aufnehmen“, sagte Scaloni lachend.
Diese Worte fielen vor dem Hintergrund von Veränderungen im argentinischen Trainerstab. Walter Samuel verlässt das Team, um eine eigenständige Trainerkarriere zu beginnen. Scaloni scherzte, dass Messi seinen Platz einnehmen könnte.
Messi hat sich von der Nationalmannschaft verabschiedet, aber nicht vom Fußball
Zur Erinnerung: Der 39-jährige Lionel Messi bestritt am 7. Oktober 2026 sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft. Im Spiel gegen Benin gewannen die Argentinier mit 3:0. Messi erzielte ein Tor und lieferte zwei Vorlagen.
Er beendete seine Karriere in der Nationalmannschaft mit 208 Länderspielen und 126 Toren. Beide Werte sind Rekorde in der Geschichte der argentinischen Nationalmannschaft.
Scaloni hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert
Scaloni, der mit der argentinischen Nationalmannschaft den historischen Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 errang, hat kürzlich seinen Vertrag mit dem Verband bis 2030 verlängert.
Messi hat mit der Nationalmannschaft eine Reihe großer Titel gewonnen: die Weltmeisterschaft 2022, die Copa América 2021 und 2024 sowie die Finalissima 2022.
Interessanterweise setzt Messi seine Karriere im Vereinsfußball fort, obwohl er sich von der argentinischen Nationalmannschaft verabschiedet hat. Scalonis humorvolle Antwort zeigte auch, dass man hofft, dass er noch lange auf dem Fußballplatz bleiben wird.
Bisher gibt es keinen konkreten Plan für einen Wechsel von Messi ins Trainergeschäft. Aber eines ist sicher: Auch wenn der größte Star des argentinischen Fußballs das Nationaltrikot ausgezogen hat, ist seine Geschichte im Fußball noch nicht zu Ende.
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