Der Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft, Xavi, kritisierte nach der 0:5-Niederlage gegen Deutschland die Einstellung seiner Spieler auf dem Platz scharf. Seiner Meinung nach hörte das Team auf zu kämpfen, sobald es in Rückstand geriet. Der Trainer entschuldigte sich bei den Fans und kündigte ernsthafte Veränderungen im Team an.

„Das darf nicht passieren!“

Im Rahmen der Nations League erzielte Deutschland in Berlin fünf unbeantwortete Tore gegen die Niederlande. Besonders in der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber ihren Gegner nach Belieben.

Nach dem Spiel machte Xavi aus seiner Unzufriedenheit über die Reaktion seiner Spieler keinen Hehl.

„Sobald es 0:2 und dann 0:3 stand, ließen die Spieler die Köpfe hängen. Das darf nicht passieren. Ich spreche hier vom Teamgeist“, sagte der Trainer.

Xavi vermutet, dass die Spieler das Spiel zu entspannt angegangen sein könnten, da das Weiterkommen aus der Gruppe bereits so gut wie sicher war.

„Vielleicht waren wir heute zu entspannt, weil wir kurz vor dem Einzug in die nächste Runde standen. Deutschland hingegen musste mehr investieren, um zu gewinnen“, fügte er hinzu.

„Heute haben wir eine völlig andere Mannschaft gesehen“

Das Kurioseste ist, dass die Niederlande noch vor drei Tagen Griechenland mit 7:0 besiegt hatten. Doch gegen Deutschland zeigte die Mannschaft ein völlig anderes Gesicht.

„Ich entschuldige mich bei unseren Fans. Während wir uns vor drei Tagen von unserer besten Seite gezeigt haben, bot sich heute ein völlig anderes Bild. Ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was passiert ist.

Wir sind ein Team, eine Familie. Nach dem Spiel haben wir uns zusammengesetzt und die Situation offen diskutiert. Auch die Spieler haben ihre Meinung geäußert. Ich muss aus dieser Niederlage ebenfalls meine Schlüsse ziehen“, sagte Xavi.

Niederlande im Viertelfinale, doch Xavi fordert Veränderungen

Trotz der 0:5-Niederlage erreichte die niederländische Nationalmannschaft das Viertelfinale der Nations League. Deutschland belegte den ersten Platz in der Gruppe. Die Viertelfinalspiele finden im März statt.

Für Xavi reicht das Erreichen der nächsten Runde jedoch nicht aus. Der Trainer fordert von seinen Spielern nicht nur technisches Können, sondern auch den Willen, in schwierigen Situationen bis zum Ende zu kämpfen.

Nach dem 7:0-Sieg gegen Griechenland ist die 0:5-Niederlage gegen Deutschland ein ernstes Warnsignal für die Niederlande. Es bleibt abzuwarten, wie Xavi das Team nach diesem Rückschlag wieder aufbauen wird.