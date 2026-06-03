Qubits 1000-mal zuverlässiger: Microsoft stellt Majorana 2 Prozessor vor

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Qubits 1000-mal zuverlässiger: Microsoft stellt Majorana 2 Prozessor vor

Auf der jährlichen Build-Konferenz in San Francisco hat Microsoft seinen Quantenprozessor der nächsten Generation, Majorana 2, vorgestellt. Laut Entwicklern wurde der Chip mithilfe der KI-Plattform Discovery des Unternehmens entwickelt und weist erhebliche Änderungen in Design und Materialzusammensetzung auf. Der neue Prozessor ersetzt die vorherige Version Majorana 1. Ixbt.com berichtet .

Chetan Nayak, Vice President von Microsoft Quantum, betonte, dass der Materialstapel in Majorana 2 verbessert wurde, um eine stabilere topologische Phase zu bilden. Insbesondere wurde Blei anstelle des supraleitenden Aluminiums der ersten Version verwendet. Zudem wurde die aktive Zone des Halbleiters auf eine Kombination aus Indiumarsenid und Indiumarsenid-Antimonid aktualisiert. Diese Änderungen führten zu einer deutlichen Leistungssteigerung.

Experten des Unternehmens erklären, dass die neue Materialkombination Qubits besser vor äußeren Einflüssen, einschließlich kosmischer Strahlung und elektromagnetischer Störungen, schützt. Solche Faktoren gehörten traditionell zu den größten Herausforderungen im Quantencomputing. Durch den Übergang zur neuen Architektur hat sich die Zuverlässigkeit der Qubits um das 1000-Fache erhöht.

Diese Erfolge veranlassten Microsoft, seine Pläne zur Technologieentwicklung zu überarbeiten. Laut Chetan Nayak wurde der Fahrplan zur Erstellung eines praktischen Quantencomputers halbiert, und das Unternehmen peilt nun an, dieses Ziel bis 2029 zu erreichen. Solche Computer werden in der Lage sein, Probleme zu lösen, die für die heutigen leistungsstärksten Supercomputer unmöglich sind.

Neben der Vorstellung von Majorana 2 kündigte Microsoft den öffentlichen Start seiner Discovery-Plattform an. Diese agentenbasierte KI half Ingenieuren beim Entwurf des neuen Prozessors und der Modellierung seiner Konstruktionsvarianten. Das Discovery-System dient der Automatisierung wissenschaftlicher Forschung, der Analyse großer Datenmengen und der Beschleunigung der Entwicklung neuer Materialien.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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