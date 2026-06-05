Russische Betreiber erwägen Freischaltung bestimmter Dienste ohne VPN

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Russische Betreiber erwägen Freischaltung bestimmter Dienste ohne VPN

Die russischen Telekommunikationsbetreiber Beeline und T2 prüfen gemeinsam mit der Regierung Möglichkeiten, die Einschränkungen für VPN-Dienste, die die nationale Gesetzgebung nicht verletzen, zu lockern. Dies gab Sergey Anokhin, CEO von VimpelCom (Marke Beeline), bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Laut Anokhin geht es nicht um die Erstellung einer offiziellen bundesweiten Liste zugelassener VPN-Dienste, sondern um die Entwicklung eines Mechanismus zum Zugang zu bestimmten Ressourcen, die in Russland derzeit nur über VPN verfügbar sind. Dazu gehören neuronale Netze und Unterhaltungsplattformen, einschließlich Diensten, die den Markt verlassen haben, aber nicht gegen das Gesetz verstoßen.

Der Beeline-Chef betonte, dass dieses Modell mit mehreren Behörden diskutiert wird und Unterstützung gefunden hat. Die Funktion soll in naher Zukunft in bestimmte Tarife integriert werden. Nutzer müssen keine separate App installieren oder VPN manuell aktivieren – das System arbeitet automatisch als Teil des Tarifs.

Der Betreiber T2 bestätigte ebenfalls, dass alle großen Telekommunikationsbetreiber an dieser Initiative arbeiten. Das Unternehmen zeigte sich daran interessiert, die Auswirkungen der Einschränkungen für Abonnenten zu minimieren. Derzeit haben viele Nutzer Schwierigkeiten, auf ChatGPT und andere internationale Technologieplattformen zuzugreifen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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