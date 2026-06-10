Decart stellt Echtzeit-Modell Oasis 3 vor

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Decart stellt Echtzeit-Modell Oasis 3 vor

Das Startup Decart hat am Mittwoch Oasis 3 vorgestellt, ein interaktives Weltmodell, das in der Lage ist, fotorealistische Fahrumgebungen in Echtzeit zu generieren. Das Modell ist ab sofort über eine API verfügbar. Das Unternehmen zielt zunächst auf Entwickler autonomer Fahrzeuge ab, die seltene Fahrszenarien simulieren müssen, plant jedoch zukünftig die Expansion in die Robotik und andere Bereiche der physischen AI. Dies berichtet Techcrunch.com .

Laut Dean Leitersdorf, Gründer und CEO von Decart, ermöglicht Oasis 3 Entwicklern den Aufbau von Ökosystemen rund um Weltmodelle, ähnlich wie bei den Sprachmodellen von OpenAI. Das Startup verfügt derzeit über eine Community von über 100.000 Entwicklern, von denen die meisten auf Basis des Videomodells Lucy Produkte für E-Commerce und Live-Streaming erstellen. Oasis 3 ist der neue Schritt des Unternehmens in Richtung physischer AI.

Die Nutzung von Oasis 3 kostet 0,02 Dollar pro Sekunde. Das Modell konkurriert mit Projekten wie Genie 3 von Google und Marble von World Labs. Decart hat kürzlich 300 Millionen Dollar investiert bekommen und erreichte eine Marktbewertung von fast 4 Milliarden Dollar. Zu den Investoren zählen Giganten wie Toyota, Adobe, eBay und NVIDIA.

Der Hauptvorteil von Oasis 3 liegt in seinen fotorealistischen Bildern und der Fähigkeit zur unendlichen Generierung. Dies wird durch die Software Decart Optimization Stack (DOS) ermöglicht, die einen effizienten Betrieb der Modelle auf Hardware von NVIDIA, Amazon und Google gewährleistet. Dadurch sind die Betriebskosten deutlich niedriger als bei anderen Wettbewerbern.

Das Modell erstellt physikalisch akkurate Umgebungen mit gleichzeitiger Ansicht von vorne und beiden Seiten. Dies ist entscheidend für das Testen autonomer Fahrsysteme. Statt begrenzter Demos ermöglicht Decart Entwicklern die Erstellung unendlicher Szenarien, was bei der Modellierung extremer Bedingungen für selbstfahrende Autos hilfreich ist.

DecartOasis 3Künstliche IntelligenzNVIDIATechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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