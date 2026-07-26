Erling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-Mitspielers

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Erling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-Mitspielers

Manchesters Citys Tormaschine Erling Haaland wird voraussichtlich in Zukunft in die spanische Hauptstadt wechseln und das Trikot von Real Madrid tragen. Dies erklärte der ehemalige Molde-Mitspieler des Stürmers, Magnus Wolff Eikrem, in einem Interview mit Medien. Seiner Meinung nach werden die Attraktivität und das Prestige des Madrider Klubs letztlich der Hauptfaktor für den norwegischen Angreifer sein, berichtet Goal. com.

Obwohl sich Erling Haaland derzeit in der Premier League in Bestform befindet, wird sein Name mit jedem Öffnen des Transferfensters ständig mit den "Königlichen" in Verbindung gebracht. Laut Goal.com glaubt Eikrem nicht nur an einen Wechsel des Stürmers nach Madrid, sondern hält diesen für eine unvermeidliche Realität.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Transfer stattfinden wird. Real Madrid besitzt eine solche globale Macht, dass es schwer ist, ihnen abzusagen. Obwohl er derzeit für einen großartigen Verein wie Manchester City spielt, könnte er in Madrid noch größere Höhen erreichen", sagte Eikrem im Interview mit der Zeitung Diario AS.

Konkurrenz und Anpassung im Star-Ensemble

Der Kader von Real Madrid ist derzeit mit Weltklasse-Offensivstars wie Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham gespickt. Viele Experten befürchten, dass das Hinzufügen eines weiteren Superstars das Gleichgewicht im Team stören könnte. Eikrem betont jedoch, dass Erling Haalands Charakter es ihm ermöglicht, sich an jeden Star-Kader anzupassen.

Seinem ehemaligen Mitspieler zufolge sorgt Erling Haaland weder auf dem Platz noch in der Kabine jemals für Probleme. Er wird als bescheidener, hart arbeitender Spieler beschrieben, der die Interessen des Teams über persönliche Ambitionen stellt. Dies wird ihm helfen, auch in Madrid schnell seinen Platz zu finden.

"Die besten Spieler der Welt spielen dort, und Erling ist einer von ihnen. Ich bin sicher, dass er viele Tore schießen, die Herzen der Fans gewinnen und es genießen wird, umgeben von talentierten Stars wie ihm zu spielen. Es wird von seiner Seite aus keine 'Ego'-Probleme geben", fügte Magnus Wolff Eikrem hinzu.

Obwohl Erling Haalands aktueller Vertrag bei Manchester City und seine Erfolge in England ihn vorerst im Etihad Stadium halten, ist ein späterer Schritt nach Madrid nur eine Frage der Zeit. Die spanischen Giganten haben es sich immer zum Ziel gesetzt, die stärksten Spieler zu versammeln, und Haaland könnte das fehlende Puzzleteil dieses Projekts sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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