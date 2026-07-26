Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?

Erstmals hat ein elektrisches Passagier-Lufttaxi einen Vorführflug am Himmel der kasachischen Hauptstadt absolviert. Das für einen Piloten und fünf Passagiere ausgelegte Fluggerät hat eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern – das bedeutet jedoch noch nicht, dass der reguläre Flugbetrieb über den Straßen von Astana begonnen hat.

Um diese neue Transportform in einen alltäglichen Service zu verwandeln, reicht die Gesetzgebung allein nicht aus. Vor dem Land stehen große Aufgaben wie Zertifizierung, Sicherheit, der Bau von Vertiports und die Schaffung eines digitalen Luftverkehrsmanagementsystems.

Wo fand der erste Flug in der Hauptstadt statt?

Der Vorführflug wurde am 24. Juli auf der Pferderennbahn «Qazanat» in Astana im Rahmen des Programms des internationalen Turniers «Spiele der Zukunft – 2026» organisiert.

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit zwischen der kasachischen Alatau Advance Air Group Ltd. und dem chinesischen Hersteller AutoFlight durchgeführt. In den Himmel erhob sich das elektrische Senkrechtstart- und -landeflugzeug (eVTOL) vom Typ AutoFlight Prosperity.

Der Flug in Astana war die erste Lufttaxi-Präsentation in der Hauptstadt von Kasachstan.

Gemäß den Sicherheitsanforderungen befanden sich während des Tests keine Passagiere an Bord des Geräts. Die Organisatoren erklärten dies als Standardpraxis zur Bewertung der Flugeigenschaften des neuen Luftfahrzeugs und der Zuverlässigkeit seiner Systeme.

Was leistet das Lufttaxi?

Das präsentierte AutoFlight Prosperity verfügt über eine Kabine für sechs Personen:

einen Piloten;

fünf Passagiere;

Höchstgeschwindigkeit – bis zu 200 km/h;

Reichweite mit einer Ladung – bis zu 200 Kilometer;

Anzahl der Elektromotoren – 13.

Das Fluggerät benötigt keine herkömmliche Start- und Landebahn: Es hebt vertikal ab und bewegt sich nach Erreichen einer bestimmten Höhe wie ein Flugzeug vorwärts. Der Hersteller und die Organisatoren betonen, dass es im Vergleich zu herkömmlichen Flugzeugen wesentlich leiser arbeitet und während des Fluges keine direkten Kohlenstoffemissionen verursacht.

Diese Eigenschaften könnten es in Zukunft ermöglichen, Lufttaxis für kurze interstädtische Pendelfahrten, touristische Routen, dringende Frachttransporte, medizinische Hilfe und in Notsituationen einzusetzen.

Wie hat das Projekt in 1,5 Jahren diese Phase erreicht?

Laut AAAG-Leiter Sergey Hegay hat das Team in anderthalb Jahren den Weg von der Erforschung internationaler Erfahrungen bis zum Aufbau der Infrastruktur und der Organisation realer Vorführflüge zurückgelegt.

Er betonte, dass das Lufttaxi selbst nur ein Teil des neuen Systems ist. Für die Einführung einer vollständigen urbanen Luftmobilität sind erforderlich:

Vertiports, auf denen Lufttaxis landen können;

digitale Flugsteuerung;

Systeme zur Koordinierung des Luftverkehrs;

Wartungszentren;

Zertifizierungs- und Sicherheitsstandards;

Ausbildung von Piloten, Ingenieuren und Bedienern.

„Dies ist eine neue Hightech-Industrie, die Luftfahrtbetreiber, digitale Plattformen, Wartung, Geräteinbetriebnahme, Ersatzteilfertigung und Software vereint“, sagte Sergey Hegay.

Das Projekt beschränkt sich also nicht nur auf den Start eines einzigen futuristischen Geräts. Der Plan sieht vor, ein völlig neues Transport- und Technologieökosystem zu formen.

Kasachstan verabschiedet Gesetz für Lufttaxis

Der kasachische Präsident Qasym-Jomart Toqajew unterzeichnete am 24. Juni 2026 ein Gesetz zur Regulierung fortschrittlicher Transporttechnologien.

Im Dokument wurden erstmals festgelegt:

der rechtliche Status von eVTOL-Geräten;

die Betriebsabläufe von Vertiports;

Konzepte der urbanen und regionalen Luftmobilität;

Zertifizierung von Herstellern und Betreibern;

digitale Steuerung des unbemannten Luftverkehrs;

Cybersicherheitsanforderungen.

Der neue rechtliche Rahmen schafft die Grundlage, um die Technologie von experimentellen Vorführungen auf den praktischen Markt zu bringen. Jedes Gerät und jeder Betreiber muss jedoch weiterhin eine individuelle Zertifizierung durchlaufen, und die Flugrouten müssen an die Sicherheitsanforderungen angepasst werden.

Dies ist nicht der erste Test in Kasachstan

Der erste Vorführflug eines Lufttaxis im Land hatte am 19. Mai in der Stadt Alatau stattgefunden. Dort entstehen Kasachstans erster vollständiger Vertiport und das UAM Center Eurasia für urbane Luftmobilität.

Der Flug in Astana war der nächste Schritt, um die Technologie der breiten Öffentlichkeit in der Hauptstadt des Landes zu präsentieren. Zwischen AAAG und AutoFlight wurde zudem ein Memorandum über die Lieferung von weiteren 50 eVTOL-Geräten der Serien V2000 und V5000 unterzeichnet.

Wann wird man im Lufttaxi fliegen können?

Bisher wurde kein genaues Datum für den Start kommerzieller Lufttaxi-Flüge in Kasachstan bekannt gegeben. Der Vorführflug zeigte, dass die Technologie funktioniert, aber für den Passagiertransport müssen noch einige Schritte durchlaufen werden:

lokale Zertifizierung des Geräts;

Bau eines Vertiport-Netzwerks;

Festlegung sicherer Flugkorridore;

Entwicklung von Wetter- und Notfallverfahren;

Ausbildung von Piloten und technischem Personal;

Festlegung von Dienstleistungspreisen und Versicherungsmechanismen.

Daher ist es treffender, den Flug am Himmel von Astana nicht als fertigen Transportdienst zu bewerten, sondern als die erste offene Demonstration eines zukünftigen Systems.

Einst schien auch das Smartphone wie Science-Fiction. Nun ist die Reihe daran, über Staus hinwegzufliegen – vorausgesetzt, Gesetzgebung, Sicherheit und Infrastruktur halten mit der Geschwindigkeit der Technologie Schritt.