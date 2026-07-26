United Airlines, einer der größten US-amerikanischen Fluggesellschaften, prüft den Kauf von etwa 20 von der Boeing Corporation hergestellten Boeing 777-9 Flugzeugen, die lange Zeit in Lagern verblieben sind. Wie AviaNews unter Berufung auf Branchenquellen berichtet, waren diese Maschinen ursprünglich für Emirates bestimmt, jedoch lehnte der Gigant aus Dubai deren Annahme ab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es geht um die erste Charge, die zwischen 2019 und 2021 hergestellt wurde, also bevor das Boeing 777X Programm vollständig zertifiziert war. Aufgrund der jahrelangen Verzögerung des Zertifizierungsprozesses wurden diese Flugzeuge nicht in Betrieb genommen und lagerten mehrere Jahre lang auf speziellen Flächen. Genau dieser Faktor warf Fragen hinsichtlich ihres technischen Zustands und ihrer wirtschaftlichen Effizienz auf.

Warum hat Emirates auf diese Flugzeuge verzichtet?

Emirates-Präsident Tim Clark hatte die Gründe für die Nichtannahme dieser Flugzeuge offen erklärt. Seinen Aussagen zufolge ist ein sehr großer Modernisierungsaufwand erforderlich, um die zuerst produzierten Exemplare in die endgültige Serienkonfiguration zu bringen. Dies bedeutet nicht nur Zeit, sondern auch enorme finanzielle Kosten.

Darüber hinaus betonte Clark, dass die Langzeitlagerungsbedingungen die allgemeine Betriebslebensdauer der Flugzeuge negativ beeinflusst haben. Der Chef von Emirates blieb auch durch seine sarkastischen Äußerungen in Erinnerung. Einmal äußerte er seine Unzufriedenheit über die Verzögerung des Projekts und scherzte, diese Flugzeuge würden sich nun nur noch für Heinz eignen, um "Blechdosen für Bohnenkonserven herzustellen".

Strategische Bedeutung für Boeing und United Airlines

Wenn die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte United Airlines der erste Betreiber des Boeing 777-9 Modells in den USA werden. Dies wäre ein wichtiger Schritt für die Fluggesellschaft zur Flottenerneuerung und Erhöhung der Passagierkapazität. Für Boeing ist dieser Deal eine Gelegenheit, das Problem der in Lagern stehenden und kostenintensiven "Problemflugzeuge" zu lösen.

Bisher haben weder Vertreter von Boeing noch von United Airlines offizielle Kommentare zu diesen Informationen abgegeben. Branchenexperten gehen davon aus, dass Boeing diese Maschinen im Falle eines Abkommens mit erheblichen Rabatten anbieten oder einen Teil der Modernisierungskosten übernehmen muss.

Auch für den usbekischen Luftfahrtmarkt ist die Boeing 777 Serie keine Unbekannte. Unsere nationale Fluggesellschaft verfügt über Flugzeuge dieses Typs in ihrer Flotte, die auf Langstreckenflügen eine hohe Effizienz aufweisen. Das Schicksal der Boeing 777X Familie bleibt derweil weltweit im Fokus der Luftfahrtindustrie, einschließlich der großen Transitcarrier in unserer Region.