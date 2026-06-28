Xiaomi bereitet die Einführung seines ersten NAS-Netzwerkspeichergeräts vor

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Xiaomi bereitet die Einführung seines ersten NAS-Netzwerkspeichergeräts vor

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi weitet sein Produkt-Ökosystem weiter aus. Dieses Mal steht das Unternehmen kurz vor der Markteinführung seines ersten individuellen Netzwerkspeichers zur Datenspeicherung und -verwaltung — dem Xiaomi Smart Storage. Laut den neuesten Informationen von IT Home wurden die technischen Daten des Engineering-Samples bekannt gegeben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses Gerät richtet sich an Nutzer, die ein persönliches Cloud-Speichersystem für zu Hause oder kleine Büros einrichten möchten. Als technisches Herzstück wurde der Realtek RTD1619B Prozessor gewählt. Um einen stabilen Systembetrieb zu gewährleisten, ist es mit 2 GB RAM und 8 GB internem Flash-Speicher ausgestattet. Diese Spezifikationen sorgen für eine hohe Effizienz bei der Verarbeitung von Multimedia-Dateien und beim Datentransfer.

Große Datenmengen und Konnektivitätsoptionen

Xiaomi Smart Storage ermöglicht es Benutzern, riesige Informationsmengen zu speichern. Das Gerät verfügt über zwei Festplatten-Slots, die Festplatten (HDD) mit einer Gesamtkapazität von bis zu 40 TB unterstützen. Dies ist ausreichend, um Tausende von hochwertigen Filmen, Zehntausende von Fotos und umfangreiche Arbeitsdokumente an einem sicheren Ort zu speichern.

Auch bei den Schnittstellen hat das Unternehmen moderne Anforderungen berücksichtigt. Das Gehäuse verfügt über einen USB-A 3.0 Port für den schnellen Datentransfer sowie einen HDMI 1.4 Ausgang für die direkte Übertragung von Videoinhalten auf einen Bildschirm. Laut Zertifizierungsdaten trägt das NAS-Gerät den Index RP05 und wird über eine 12 V Stromversorgung betrieben.

Produktions- und Verkaufsbedingungen

Interessanterweise arbeitet Xiaomi bei der Herstellung dieses Geräts mit Hangzhou Hikvision Electronics zusammen, einem der weltweit führenden Unternehmen für Videoüberwachungssysteme. Dies belegt die Zuverlässigkeit und Robustheit der Hardware. Derzeit befindet sich das Gerät in der Crowdfunding-Phase; der offene Verkauf wird voraussichtlich am 1. Juli dieses Jahres beginnen.

Es ist anzumerken, dass die oben genannten Parameter zum Engineering-Sample gehören und sich in der endgültigen kommerziellen Version Änderungen ergeben können. In Anbetracht der Preis-Leistungs-Strategie von Xiaomi wird dieses NAS-Gerät jedoch eine erschwingliche Alternative zu professionellen Marken wie Synology oder QNAP sein. Angesichts der hohen Nachfrage nach Xiaomi-Produkten auf dem usbekischen Markt ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gadget bald in den Regalen lokaler Händler erscheinen wird.

XiaomiSmart StorageNASTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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