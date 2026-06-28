NVIDIA GeForce RTX 5090 Problem: 16-Pin-Stecker macht weitere Grafikkarte unbrauchbar

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NVIDIA GeForce RTX 5090 Problem: 16-Pin-Stecker macht weitere Grafikkarte unbrauchbar

Besorgniserregende Berichte über NVIDIA's neuestes und leistungsstärkstes Flaggschiff, die GeForce RTX 5090 Grafikkarten, häufen sich weiter. In Vietnam wurde ein weiterer schwerwiegender Schaden an diesem GPU verzeichnet. Diesmal beschränkte sich der Vorfall nicht nur auf schmelzende Kabel, sondern führte zum vollständigen Ausfall des Geräts. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat eine Grafikkarten-Reparaturwerkstatt namens quyle.gpufix Fotos der katastrophalen Situation auf TikTok veröffentlicht. Den Experten zufolge wurden zwei GeForce RTX 5090 Modelle gleichzeitig gebracht. Während die erste Karte erfolgreich wiederhergestellt werden konnte, war die zweite absolut irreparabel.

Auf den veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass der 16-Pin-Stromanschluss fast vollständig verbrannt ist. Aufgrund der extremen Hitze sind nicht nur der Stecker, sondern auch die Leiterplatte (PCB) der Grafikkarte, deren interne Schichten, die GPU und die Speicherchips geschmolzen. Die Werkstatt teilte mit, dass eine Wiederherstellung des Geräts nach einem solchen Schadensausmaß nicht möglich sei.

Eine neue Form eines alten Problems

Die genaue Ursache der Überhitzung ist derzeit unbekannt. Die Experten haben keine Informationen darüber bereitgestellt, welches Netzteil, Kabel oder Adapter der Benutzer verwendet hat und in welcher Konfiguration das System lief. Dennoch ist dieser Vorfall für NVIDIA-Nutzer nicht unbekannt.

Erinnerung: Probleme mit 16-Pin-Stromanschlüssen sorgten erstmals für großes Aufsehen, nachdem das GeForce RTX 4090 Modell auf den Markt kam. Damals beschwerten sich viele Nutzer über schmelzende Stecker und durchgebrannte, teure Grafikkarten.

Um dieses Problem zu beheben, hatten die Hersteller den aktualisierten 12V-2x6 Standard und ATX 3.1 Netzteile eingeführt. Diese Aktualisierungen sollten die Verbindungszuverlässigkeit erhöhen und das Überhitzungsrisiko verringern. Dennoch sorgt die Tatsache, dass sich ähnliche Vorfälle auch bei der neuen Generation der GeForce RTX 5090 Karten wiederholen, für große Diskussionen in der Technikwelt.

In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Hochleistungs-Grafikkarten auf dem Markt in Usbekistan dienen diese Nachrichten als wichtige Warnung für lokale Gamer und professionelle Designer. Beim Kauf solch teurer Geräte wird die Verwendung hochwertiger Netzteile und die Sicherstellung eines festen Kabelanschlusses zu einer lebensnotwendigen Notwendigkeit.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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