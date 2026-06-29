Während der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. die Städte Pompeji und Herculaneum vollständig zerstörte, bewahrte er die einzigartigen Bibliotheken jener Zeit unter Vulkanasche. Hunderte von Schriftrollen, die in der „Villa der Papyri“ in Herculaneum gefunden wurden, waren aufgrund hoher Temperaturen verkohlt, und jeder Versuch, sie physisch zu öffnen, hätte zur vollständigen Zerstörung der Texte geführt. Mithilfe moderner Technologien ist es Wissenschaftlern jedoch zum ersten Mal gelungen, eine Rolle vollständig zu lesen, ohne sie zu beschädigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des internationalen Projekts Vesuvius Challenge wurde eine Papyrusrolle mit der Nummer PHerc. 1667 und einer Länge von 1,4 Metern digital „entrollt“. Dabei kamen die hochenenergetische Röntgen-Mikrotomographie des ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) und AI-Algorithmen zum Einsatz. Dieser Erfolg eröffnet eine neue Ära in der Erforschung der antiken Geschichte, da das Öffnen solcher Exponate bisher als unmöglich galt.

Künstliche Intelligenz und virtuelle Rekonstruktion

Die Forscher setzten die Methode der Phasenkontrast-Mikrotomographie ein, um die Papyrussschichten voneinander zu trennen. Diese Methode erfasst nicht nur die Dichte des Materials, sondern auch geringfügige Änderungen beim Durchgang der Röntgenstrahlen. Die gewonnenen 3D-Daten wurden als spezielles geometrisches Netz verarbeitet und anschließend auf eine 2D-Ebene übertragen. Dieser Prozess simuliert das physische manuelle Öffnen des Papyrus vollständig.

Bei der Textwiederherstellung spielten neuronale Netzwerkarchitekturen wie nnU-Net eine entscheidende Rolle. Die AI identifizierte Tintenspuren auf der Papyrusoberfläche auf mikroskopischer Ebene, selbst wenn diese die gleiche Farbe wie das verkohlte Papier hatten. Wichtig ist, dass die Machine-Learning-Modelle den Text nicht selbst „erfinden“, sondern lediglich die visuellen Merkmale verstärken. Der endgültige Text wurde dann von Experten der Papyrologie analysiert und inhaltlich rekonstruiert.

Stoizismus und antike Philosophie

Der rekonstruierte Text ist eine philosophische Abhandlung in griechischer Sprache, die vermutlich mit den Traditionen des Stoizismus verbunden ist. Das Werk befasst sich mit Ethik, der Natur menschlichen Verhaltens, inneren Antrieben und spiritueller Vervollkommnung. In Textfragmenten wird der Name des antiken Gelehrten Aristokreon erwähnt, der als Verwandter von Chrysipp gilt, einem der Hauptvertreter der stoischen Philosophie.

Das Projekt Vesuvius Challenge startete 2023 und vereinte Physiker, Ingenieure und AI-Experten aus der ganzen Welt. Laut den Forschern kann die entwickelte Methode nicht nur auf ein einzelnes Artefakt, sondern auf die gesamte Sammlung in der „Villa der Papyri“ angewendet werden. Dies bedeutet, dass in den kommenden Jahren Dutzende oder sogar Hunderte neuer Werke der antiken Welt wiederentdeckt werden könnten.

Dieser technologische Durchbruch ist ein revolutionärer Schritt zur Bewahrung des historischen Erbes. Während Archäologen früher Gefahr liefen, ein Exponat zu zerstören, um wertvolle Daten zu gewinnen, können nun selbst die empfindlichsten Papiere mithilfe von digitalem Scanning und neuronalen Netzwerken „wiederbelebt“ werden. Laut ixbt.com ist dieses Projekt zur einzigen zuverlässigen Methode geworden, um die nicht überlieferten Werke antiker Denker zu lesen.