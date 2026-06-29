UzIMEI-Registrierungsprozess automatisiert

Während der Pressetour wurde auch das neue Verfahren zur Registrierung von Mobilgeräten im UzIMEI-System demonstriert.

Künftig werden die Zollanmeldung und der Registrierungsprozess im UzIMEI-System für Mobilgeräte, die von Privatpersonen zollfrei für den persönlichen Gebrauch eingeführt werden, gleichzeitig und automatisch durchgeführt.

Während diese beiden Schritte zuvor separat erfolgt sind, reduziert das neue Verfahren den Zeitaufwand für die Passagiere.

Berechnungen zufolge wird diese Vereinfachung etwa 70 Prozent der Passagiere, die Mobilgeräte einführen, zugutekommen.