Revolutionäre Technologie in China: 51 Tbit/s Geschwindigkeit in Hohlkernfaser erreicht

·33·Technologie
Revolutionäre Technologie in China: 51 Tbit/s Geschwindigkeit in Hohlkernfaser erreicht

Führende Telekommunikationsunternehmen in China haben weltweit zum ersten Mal ein Hohlkern-Glasfasersystem (luftgefüllt) unter Feldbedingungen erfolgreich getestet. Dieser technologische Durchbruch wird die Geschwindigkeit und Qualität der Datenübertragung auf eine neue Stufe heben. In einem gemeinsamen Projekt von China Telecom, YOFC und Dekoli wurde eine Übertragungsrate von 51,3 Terabit pro Sekunde erreicht. Laut Ixbt.com berichtet die Quelle.

Der wichtigste Aspekt der Forschung ist, dass diese gewaltige Datenmenge über eine Distanz von fast 206 Kilometern ohne jegliche Zwischenverstärker übertragen wurde. Dieser Wert liegt deutlich über den Möglichkeiten herkömmlicher Glasfasernetze. Laut ixbt.com wurde das Experiment auf der weltweit größten kommerziellen grenzüberschreitenden Hohlkernfaser-Leitung durchgeführt.

Vorteile der neuen Technologie

In herkömmlichen Glasfaserkabeln bewegt sich das Lichtsignal durch eine Glasfaser. Bei der Hohlkernkonstruktion breitet sich das Signal über einen Luftkanal aus. Diese Methode erhöht die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts und minimiert die Latenz (latency). Da sich Licht in Luft etwa 30 Prozent schneller bewegt als in Glas, erfolgt der Datenaustausch nahezu augenblicklich.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, implementierten die Ingenieure ein flexibles System zur Steuerung der Übertragungsrate für jede Wellenlänge. Zudem wurde eine Technologie zur dynamischen Leistungsverteilung zwischen den Kanälen eingesetzt. Dies ermöglichte die Optimierung der gesamten Kommunikationsleitung in Echtzeit, anstatt sich auf starr festgelegte Parameter zu verlassen.

Sicherheit und Zukunftsaussichten

Das neue System wurde nicht nur in Bezug auf die Geschwindigkeit, sondern auch im Bereich der Sicherheit verbessert. Im Rahmen des Projekts wurden Notabschaltfunktionen und Warnmechanismen für Störungen entwickelt, um den sicheren Betrieb von Hochleistungs-Optikleitungen zu gewährleisten. Dies dient dazu, unerwartete Ausfälle in Backbone-Netzen zu verhindern.

Experten glauben, dass Hohlkernfasern in Zukunft die Hauptlösung für große Data centers und interkontinentale Backbone-Netze sein werden. Diese in China durchgeführten Tests bewiesen die Praxistauglichkeit von Netzen der nächsten Generation. Für Länder, die ihre digitale Wirtschaft entwickeln, wie etwa Usbekistan, könnten solche Technologien künftig eine entscheidende Rolle bei der grundlegenden Verbesserung der Internetqualität spielen.

ChinaTechnologieInternetGlasfaserChina Telecom
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

UzIMEI-Registrierungsprozess automatisiertUzIMEI-Registrierungsprozess automatisiertHeute, 11:30Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vorLegendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vorHeute, 10:272000 Jahre altes Geheimnis gelüftet: Antike Schriftrollen unter dem Vesuv-Asche zum ersten Mal gelesen2000 Jahre altes Geheimnis gelüftet: Antike Schriftrollen unter dem Vesuv-Asche zum ersten Mal gelesenHeute, 09:54Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastischGeomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastischHeute, 03:56Kanadische Polizei löst Kontroverse durch KI-generiertes Bild ausKanadische Polizei löst Kontroverse durch KI-generiertes Bild ausHeute, 03:24Kalifornien führt Gesetz gegen zu laute Werbespots einKalifornien führt Gesetz gegen zu laute Werbespots einHeute, 02:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt
Autonomie-Monster: Honor X80 Pro Max mit 11.000 mAh Akku erstmals vorgestellt