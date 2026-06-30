Asus stellt neuen ROG Octopus 7 Router mit Wi-Fi 7 Standard vor

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seiner Marke ROG (Republic of Gamers) hat Asus den limitierten ROG Octopus 7 Router vorgestellt. Dieses Gerät besticht nicht nur durch sein einzigartiges Design, sondern auch durch den modernen Wi-Fi 7 Standard und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfunktionen. Das neue Modell wurde speziell für Gaming-Enthusiasten und Nutzer entwickelt, die auf hohe Leistung angewiesen sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Erscheinungsbild des Geräts ist im Jubiläumsstil gestaltet und kombiniert die Farben Schwarz, Transparent, Gold und Rot. Das Gehäuse besteht aus halbtransparentem Acryl und ist mit dekorativen Mustern verziert. Zudem bietet das Asus Aura RGB-Beleuchtungssystem verschiedene visuelle Effekte, die den Router zu einem Highlight in jedem modernen Interieur machen. Besonders hervorzuheben sind der ROG Slash-Stil und die goldfarbene Basis mit Gedenkgravur.

Technische Daten und Vorteile von Wi-Fi 7

Laut ixbt.com unterstützt der ROG Octopus 7 technisch den neuesten Wi-Fi 7 Standard. Dank der Tri-Band-Fähigkeit erreicht die Gesamtkapazität des Geräts bis zu 13.000 Mbps. Der Einsatz von 4096-QAM und MLO (Multi-Link Operation) ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung über mehrere Bänder, was Latenzen erheblich reduziert.

Der Router ist mit einem Quad-Core Broadcom-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,6 GHz und 2 GB DDR4 RAM ausgestattet. Diese Leistung gewährleistet einen stabilen Betrieb des Geräts selbst unter extremen Lasten. Dies ist besonders wichtig für Multiplayer-Online-Games und das Streaming von Videos im 4K/8K-Format.

Die Port-Konfiguration ist ebenfalls auf professionellem Niveau gestaltet:

Zwei 10 Gbps Hochgeschwindigkeitsports;

Vier 2,5 Gbps Ports;

Möglichkeit zur Kanalaggregation (Link Aggregation).

Dieses Port-System ermöglicht es den Nutzern, Rekordgeschwindigkeiten nicht nur bei drahtlosen, sondern auch bei kabelgebundenen Verbindungen zu nutzen. Da das Interesse an Geräten mit Wi-Fi 7 Standard auch auf dem usbekischen Markt wächst, wird erwartet, dass dieses Asus-Flaggschiff seinen Platz im High-End-Segment finden wird.

Derzeit ist der neue ROG Octopus 7 auf dem chinesischen Markt für 5.444 Yuan (ca. 750 Dollar) erhältlich. Es ist anzumerken, dass der Preis für lokale Käufer dank staatlicher Subventionen auf 4.899 Yuan sinken kann. Über das Datum der Markteinführung auf dem globalen Markt, einschließlich der Region Zentralasien, liegen derzeit keine genauen Informationen vor.