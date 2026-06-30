In Austin, USA, hat Tesla mit dem Testen einer serienreifen Version eines seiner am meisten erwarteten Projekte begonnen — dem Cybercab Robotaxi. Das Besondere an diesem Elektrofahrzeug ist, dass traditionelle Bedienelemente, nämlich Lenkrad und Pedale, komplett fehlen. Die kompakte Zwei-Personen-Kabine ist ausschließlich für Passagiere konzipiert und stellt eine neue Stufe in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge dar. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Derzeit sitzt aus Sicherheitsgründen während der Tests ein spezieller Überwacher auf dem rechten Sitz. Dies wurde durch Videoclips bekannt, die im sozialen Netzwerk X, das Elon Musk gehört, veröffentlicht wurden. Das Cybercab-Projekt wurde vor fast zwei Jahren erstmals vorgestellt und zielt darauf ab, einen vollständig autonomen Taxi-Dienst einzuführen, der über die Tesla-App gerufen wird. In den letzten Wochen testete das Unternehmen in mehreren US-Städten auch Prototypen dieses Modells mit Lenkrad.

Wettbewerb und technologischer Ansatz

Die Tesla-Führung ist zuversichtlich, ihren Hauptkonkurrenten in diesem Bereich — Waymo — zu überholen. Laut Elon Musk hat Tesla einen großen Vorteil bei der Kostenkontrolle, da das Unternehmen sowohl die Fahrzeuge als auch die Software unabhängig entwickelt. Zum Vergleich: Waymo ist gezwungen, mit Marken wie Jaguar und Zeekr zu kooperieren.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zeigt sich in der Technologie. Während Waymo in seinen Systemen auf teure Lidar- und Radarsysteme setzt, verlässt sich Tesla ausschließlich auf Kameras und AI. Obwohl diese Methode die Produktion verbilligt, gibt es unter Experten verschiedene Debatten darüber, wie das System in komplexen Situationen, wie etwa auf Baustellen oder bei starkem Regen, funktioniert.

Gesetzliche Änderungen und Hürden

Einer der Hauptfaktoren, die einer weiten Verbreitung von Robotaxis im Wege standen, war die Gesetzgebung. Laut ixbt.com hat jedoch die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kürzlich einen neuen Vorschlag vorgelegt. Demnach sollen Bremspedale in Fahrzeugen, die ausschließlich von automatisierten Systemen gesteuert werden, nicht mehr obligatorisch sein. Es wird erwartet, dass diese Regelung bis zum Jahresende in Kraft tritt, was Modellen wie dem Cybercab den Weg ebnet.

Es ist anzumerken, dass die Technologie für autonomes Fahren noch nicht perfekt ist. Bei Tests in Austin waren auf Model Y basierende Robotaxis mehrfach in leichte Kollisionen verwickelt. Ebenso wurde berichtet, dass Fahrzeuge des Konkurrenten Waymo Schwierigkeiten beim Manövrieren um Schulbusse und auf überfluteten Straßen hatten.

Der Erfolg des Tesla Cybercab-Projekts ist extrem wichtig für die zukünftige finanzielle Stabilität des Unternehmens. Mit der Zunahme dieser goldfarbenen, futuristisch aussehenden Zweisitzer auf den Straßen wird deutlich, wie realistisch Teslas Plan ist, ein landesweites Robotaxi-Netzwerk aufzubauen. Auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht interessant, da die globale Popularisierung des autonomen Transports die städtische Infrastruktur in Zukunft komplett verändern könnte.