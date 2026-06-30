Riverside-Plattform verwandelt Podcasts mithilfe von AI in Newsletter

Riverside, eine der weltweit führenden Plattformen für die Aufnahme von Podcasts und Videos, hat eine neue Funktion für seine Nutzer eingeführt — die Veröffentlichung von Newslettern. Content-Ersteller können nun ihre Audio- und Videomaterialien in Text umwandeln, um eine engere Bindung zu ihrem Publikum aufzubauen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Riverside beabsichtigt nicht, direkt mit Giganten wie Mailchimp, Substack oder Beehiiv zu konkurrieren. Stattdessen bietet die Plattform eine Möglichkeit, bestehende Inhalte ihrer Kunden effizient zu nutzen. Das neue AI-basierte Tool analysiert einen aufgenommenen Podcast, extrahiert die Kernideen sowie wichtige Zitate und erstellt einen fertigen Newsletter-Entwurf.

Laut einem Interview des Gründers und CEO Nadav Kayson mit TechCrunch ist es für viele Menschen wesentlich einfacher zu sprechen, als Texte von Grund auf neu zu schreiben. "Substack und Beehiiv bieten Ihnen eine leere Seite. Unsere Nutzer haben auf der Riverside-Plattform bereits informationsreiche Gespräche geführt. Wir helfen ihnen, diese Gespräche ohne zusätzlichen Aufwand in hochwertige Textinhalte zu verwandeln", sagt er.

Technische Updates und AI-Funktionen

Neben der Newsletter-Funktion aktualisiert Riverside auch sein Aufnahmestudio erheblich. Die Plattform unterstützt nun Multi-Camera-Einstellungen und hat den Prozess zur Einladung von Remote-Gästen weiter vereinfacht. Dies ermöglicht die Erstellung von Videos in professioneller Studioqualität von zu Hause aus.

Zudem wurden folgende neue AI-Funktionen zur Plattform hinzugefügt:

Erstellung eines ersten Rohschnitts (First Cut) des Videos direkt nach Ende der Aufnahme;

Erstellung von interessanten "Hooks" und kurzen Posts für soziale Netzwerke;

Spezielle AI-Filter, die Beleuchtung, Tiefenschärfe und Klarheit im Video verbessern.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Content-Ersteller und Marketer von großer Bedeutung. In einer Zeit, in der Telegram-Kanäle und E-Mail-Newsletter immer beliebter werden, hilft die Umwandlung von Podcasts in Text und deren Verbreitung auf verschiedenen Plattformen, die Reichweite erheblich zu steigern.

Riverside, das bisher über 60 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben hat, erweitert mit diesem Schritt sein Content-Ökosystem. Es ist anzumerken, dass der Wettbewerb in der Branche zunimmt: So hat Substack kürzlich sein eigenes Aufnahmestudio gestartet, während die Beehiiv-Plattform eine Podcast-Sektion eröffnet hat. Riverside hingegen geht den entgegengesetzten Weg und konzentriert sich auf die Erstellung von Texten aus Video-Content.