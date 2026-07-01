Sony revolutioniert Gaming: Ära der PlayStation-Discs endet 2028

Der japanische Technologiegigant Sony hat eine der radikalsten Wendungen in der Geschichte der Gaming-Industrie angekündigt. Laut offizieller Mitteilung des Unternehmens wird die Veröffentlichung neuer Spiele auf physischen Discs für die PlayStation-Plattform ab Januar 2028 vollständig eingestellt. Dieser Schritt bedeutet den Übergang der Konsolenwelt in ein rein digitales Format und markiert das Ende einer langjährigen Tradition für Sammler. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Vertreter von Sony Interactive Entertainment betonten, dass diese Entscheidung auf dem Verhalten moderner Konsumenten basiert. Heutzutage bevorzugen die meisten Gamer den Download über das Internet gegenüber dem Kauf in einem Geschäft. Nach der Frist im Jahr 2028 werden alle neuen Projekte ausschließlich über den PlayStation Store und andere lizenzierte digitale Plattformen vertrieben.

Die absolute Dominanz des digitalen Formats

Statistische Daten zeigen, dass die Nachfrage nach physischen Discs von Jahr zu Jahr drastisch sinkt. Laut dem Bericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 von Sony entfielen 85 Prozent der Verkäufe von PS4- und PS5-Spielen auf digitale Downloads. Physische Kopien machten lediglich 15 Prozent des Gesamtmarktes aus. Dieser Wert zwang das Unternehmen, seine Produktionskette und Logistikkosten zu überdenken.

Dieser Trend in der Gaming-Industrie versetzt auch dem Einzelhandel einen schweren Schlag. So musste beispielsweise GameStop, die weltweit größte Kette für Spieleläden, in den letzten zwei Jahren mehr als 1.300 Filialen schließen. Auch auf dem Markt in Usbekistan ist in den letzten Jahren ein Rückgang der Disc-Importe aus dem Ausland und eine zunehmende Beliebtheit von Käufen über digitale Accounts zu beobachten.

Alte Konsolen und Unzufriedenheit der Sammler

Die neue Entscheidung betrifft nur zukünftige Spiele; alle bis 2028 veröffentlichten Discs bleiben im Umlauf und können weiterhin genutzt werden. Viele Gamer reagierten jedoch besorgt auf diese Nachricht. Kürzlich lösten Berichte, dass die "physische" Edition von Grand Theft Auto 6 statt einer Disc nur einen Download-Code enthalten würde, heftige Proteste unter den Fans aus.

Zudem hat Sony schlechte Nachrichten für Besitzer älterer Konsolengenerationen. Das Unternehmen wird den PlayStation Store Dienst für PlayStation 3 und PlayStation Vita in diesem Jahr in einigen Regionen und im nächsten Jahr weltweit einstellen. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit, neue digitale Inhalte für diese Geräte zu erwerben, vollständig wegfällt. Die Möglichkeit, bereits gekaufte Spiele herunterzuladen, bleibt vorerst bestehen.

Experten glauben, dass Sonys Entscheidung auch Wettbewerber wie Microsoft und Nintendo zu ähnlichen Schritten bewegen könnte. Es wird erwartet, dass Spielekonsolen ohne Disc-Laufwerk (Digital Edition) bald zum Standard werden, was zu einer leichten Senkung der Gerätepreise, aber zu einer höheren Abhängigkeit der Nutzer von der Internetgeschwindigkeit führen wird.