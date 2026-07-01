Joan Laporta bestätigt: Barcelona hat offizielles Angebot für Julian Alvarez abgegeben

Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat offen bestätigt, dass ein offizielles Angebot für den Transfer des argentinischen Stürmers Julian Alvarez an Atletico Madrid übermittelt wurde. Dieser Transfer dürfte zu den spektakulärsten Ereignissen des Sommers zählen, da der Spieler selbst den Wunsch geäußert hat, seine Karriere im Camp Nou fortzusetzen. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen stecken jedoch derzeit fest. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com gab Laporta nach der Eröffnungsfeier eines neuen Projekts bekannt, dass der formelle Austausch zwischen den Vereinen begonnen habe. Er erklärte, dass Barcelona Julian Alvarez bereits vor dessen Wechsel zu Manchester City beobachtet habe, den Transfer damals jedoch aus finanziellen Gründen nicht realisieren konnte. Nun unternehmen die Katalanen einen ernsthaften Versuch, den Weltmeister zu verpflichten.

Transferhürden und die Position von Atletico Madrid

Die schwierigen Verhandlungen sind auf die harte und kompromisslose Haltung der Führung von Atletico Madrid zurückzuführen. Laporta warf dem Madrider Verein ein "wenig flexibles" Vorgehen vor. Er glaubt, dass die Atletico-Führung Julian Alvarez erst freigeben will, wenn sie einen geeigneten Ersatz gefunden hat. Zudem ist man in Madrid verärgert darüber, dass Barcelona den Spieler vor Vertragsende kontaktiert hat, und hat Beschwerde bei der FIFA und dem spanischen Fußballverband eingereicht.

In einem Interview nach seinen Einsätzen für die argentinische Nationalmannschaft deutete Julian Alvarez an, dass es Zeit für eine Veränderung sei. "Ich habe mit den Verantwortlichen von Atletico gesprochen, der beste Weg für alle ist mein Transfer, damit ich meine Träume verwirklichen kann", so der Stürmer. Laporta betonte, dass der Verein nichts mit der Aussage des Spielers zu tun habe und es sich lediglich um eine persönliche Entscheidung des Spielers handele.

Der 26-jährige Stürmer erzielte in der Saison 2025-26 beeindruckende Ergebnisse. In allen Wettbewerben kam er auf 20 Tore und 9 Vorlagen. Solche Statistiken sind ideal, um den Angriff von Barcelona zu verstärken. Laporta erklärte, dass das Angebot weiterhin bestehe und der Deal schnell abgeschlossen werden könne, falls Atletico seine Entscheidung ändere.

Laut dem Präsidenten wurden in der Vergangenheit viele Transfers zwischen den beiden Vereinen stets auf Basis gegenseitiger Zustimmung abgewickelt. Die aktuelle Situation ist jedoch etwas angespannt. Laporta bezeichnete den Gang von Atletico Madrid zu den Rechtsorganen als unverständlich und sagte, diese Schritte würden die Situation nur verkomplizieren. Barcelona beabsichtigt derzeit nicht, sein Angebot zu überarbeiten, und wartet auf eine Antwort aus Madrid.