Wichtige Verhandlungen in Tiflis: Welche Sektoren haben Priorität?

In Tiflis sind wichtige Gespräche mit dem georgischen Präsidenten Mikheil Kavelashvili und Premierminister Irakli Kobakhidze geplant.

Während der Treffen werden Fragen zur weiteren Entwicklung der Freundschaft, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Transportverbindungen zwischen Usbekistan und Georgien erörtert.

Der politische Dialog wird weiter gestärkt

Auf der Tagesordnung der Verhandlungen stehen Fragen zur Entwicklung der vielseitigen Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern.

Die Seiten werden praktische Maßnahmen erörtern zur:

Stärkung des politischen Dialogs;

Entwicklung der zwischenparlamentarischen Beziehungen;

Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den Regionen;

Aktivierung kultureller und humanitärer Austausche

sowie weitere praktische Maßnahmen.

Besonderes Augenmerk auf wirtschaftliche Projekte

Große Bedeutung wird der Erweiterung der handelswirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Umsetzung neuer gemeinsamer Projekte beigemessen.

Insbesondere wurden die folgenden Bereiche als Prioritätsrichtungen festgelegt:

Industrie;

Pharmazeutik;

Chemie;

Landwirtschaft;

Tourismus;

Energie;

Informationstechnologie.

Die Seiten werden Möglichkeiten zur Förderung von Kooperationsprojekten in diesen Bereichen prüfen.

Transport- und Exportfragen im Fokus

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Verhandlungen wird die Zusammenarbeit im Bereich Transport und Logistik sein.

Es werden Fragen zur Erweiterung der Exportgeografie von Produkten, dem Zugang zu neuen Märkten und der Schaffung zusätzlicher Bedingungen zur Steigerung der Frachtkapazitäten besprochen.

Internationale Fragen werden ebenfalls erörtert

Es ist geplant, dass die Staatschefs auch Ansichten zu aktuellen Themen von internationaler und regionaler Bedeutung austauschen.

Es wird erwartet, dass dieser Dialog dazu beitragen wird, die Ansätze der Seiten bei wichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen zu koordinieren.

Ein umfangreiches Dokumentenpaket wird unterzeichnet

Am Ende des Gipfels ist die Unterzeichnung eines umfangreichen Pakets bilateraler Dokumente geplant, die verschiedene Bereiche der Zusammenarbeit abdecken.

Diese Abkommen könnten die Beziehungen zwischen Usbekistan und Georgien auf eine neue Stufe heben.

Welcher Sektor bietet Ihrer Meinung nach das größte Potenzial für die Zusammenarbeit der beiden Länder? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.