Google stellt neuen Gemini Spark KI-Agenten für Mac-Nutzer vor

·4·Technologie
Google stellt neuen Gemini Spark KI-Agenten für Mac-Nutzer vor

Google hat bekannt gegeben, dass sein fortschrittlichster KI-Agent, Gemini Spark, nun auch für das Betriebssystem macOS verfügbar ist. Diese Neuerung stärkt die Position des Tech-Giganten auf dem Markt für KI-Assistenten für PCs erheblich. Mac-Nutzer können nun komplexe digitale Aufgaben direkt durch die Integration mit Dateien auf ihren Geräten erledigen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gemini Spark ist nicht nur ein Chatbot, sondern ein vollwertiger Agent, der bei der Verwaltung des digitalen Lebens hilft. Laut ixbt.com ermöglicht dieser Assistent das Organisieren und Analysieren vorhandener Dateien auf dem Computer sowie deren Nutzung als primäre Quelle für neue Google Workspace-Dokumente oder Tabellen. Das System kann beispielsweise Rechnungen auf dem Computer automatisch in eine Budgettabelle umwandeln.

Neue Integrationen und erweiterte Funktionen

Unter Berücksichtigung des Feedbacks aus ersten Tests hat Google in der neuen Version eine Anbindung an Google Tasks und Google Keep sichergestellt. Dies ist ein wichtiges Update, da das Speichern einfacher Notizen oder Einkaufslisten in umfangreichen Programmen wie Google Docs unpraktisch war. Jetzt kann Gemini Spark kurze Notizen direkt in der Keep-App ablegen.

Darüber hinaus hat Google die Zusammenarbeit mit Drittanbietern erweitert. Die Integration wurde mit folgenden Plattformen umgesetzt:

  • Canva — zum Erstellen von Flyern und Designs;
  • Dropbox — für die Arbeit mit Cloud-Daten;
  • Instacart und OpenTable — für Essensbestellungen und Restaurantreservierungen;
  • Zillow Rentals — für die Suche nach Mietobjekten.
Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist, dass Gemini Spark nun Ereignisse in Echtzeit verfolgen kann. Das bedeutet, dass er Sportergebnisse, Aktienkursänderungen oder aktuelle Nachrichten live analysieren und dem Nutzer Berichte erstatten kann. Zudem überwacht er ständig soziale Netzwerke, Blogs und Wettervorhersagen.

Zukunftspläne und Nutzungsbedingungen

Derzeit ist Gemini Spark (Beta-Version) nur für Google AI Ultra-Abonnenten in den USA verfügbar. Das Unternehmen verspricht jedoch, die Funktionalität bald weiter auszubauen. In naher Zukunft werden Nutzer in der Lage sein, komplexe, mehrstufige Aufgaben über ihre Smartphones an den Agenten auf ihrem Mac zu übermitteln. So wird es beispielsweise möglich sein, von unterwegs den Befehl zu geben, Informationen aus einer bestimmten Datei auf dem Computer abzurufen.

Mit diesem Schritt tritt Google in einen ernsthaften Wettbewerb mit seinen Hauptkonkurrenten: Microsofts Copilot-Assistent und der Claude Desktop-App von Anthropic. Der Einstieg in die Mac-Plattform wird dazu beitragen, das Gemini-Ökosystem insbesondere bei kreativen und professionellen Nutzern populärer zu machen.

GoogleGemini SparkmacOSKünstliche IntelligenzTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OpenAI stellt spezielle Codex-Tastatur für Entwickler vorOpenAI stellt spezielle Codex-Tastatur für Entwickler vorHeute, 19:56Sony revolutioniert Gaming: Ära der PlayStation-Discs endet 2028Sony revolutioniert Gaming: Ära der PlayStation-Discs endet 2028Heute, 19:30Venice AI-Startup wird zum 1-Milliarde-Dollar-EinhornVenice AI-Startup wird zum 1-Milliarde-Dollar-EinhornHeute, 19:27Elon Musk halbiert Starlink-Preise für Einwohner von MemphisElon Musk halbiert Starlink-Preise für Einwohner von MemphisHeute, 19:25Kein Kassierer mehr nötig: Bargeldakzeptierende Self-Checkout-Kassen in Russland gestartetKein Kassierer mehr nötig: Bargeldakzeptierende Self-Checkout-Kassen in Russland gestartetHeute, 18:52Meta plant Vermietung seiner KI-InfrastrukturMeta plant Vermietung seiner KI-InfrastrukturHeute, 18:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde