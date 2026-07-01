USA hebt Verbot für die leistungsstärksten KI-Modelle von Anthropic auf

Das US-Handelsministerium hat die Exportbeschränkungen für die von Anthropic entwickelten KI-Modelle Claude Fable 5 und Mythos 5 offiziell aufgehoben. Diese Entscheidung ist eine unerwartete, aber bedeutende Wendung in der Technologiewelt, da diese Modelle aufgrund ihrer hohen Leistung als ernsthafte Konkurrenten zu den Produkten von OpenAI und Google gelten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Anthropic gab auf seiner offiziellen X-Seite bekannt, dass die entsprechende Benachrichtigung von den US-Regulierungsbehörden eingegangen ist. Nach dieser guten Nachricht beschleunigte das Unternehmen den Prozess des Neustarts der Modelle und deren Bereitstellung für die Nutzer. Nun haben Entwickler und Unternehmen weltweit die Möglichkeit, diese fortschrittlichen Technologien ohne Einschränkungen zu nutzen.

Zur Erinnerung: Die Modelle Fable 5 und Mythos 5 wurden Anfang Juni dieses Jahres vorgestellt. Kurz nach ihrem Debüt schränkte die US-Regierung jedoch den Zugang zu diesen Modellen im Rahmen der nationalen Sicherheit und der technologischen Exportkontrolle ein. Diese Situation führte zu einer gewissen Unsicherheit auf dem KI-Markt.

Exportkontrolle und das technologische Wettrüsten

Bisher haben weder US-Beamte noch Vertreter von Anthropic detaillierte Informationen darüber gegeben, warum die Beschränkungen genau eingeführt wurden und auf welcher Grundlage sie aufgehoben wurden. Experten zufolge hängen solche Fälle in der Regel mit der Datensicherheit der Modelle und der Möglichkeit ihrer Nutzung für illegale Zwecke zusammen.

Die Unternehmensleitung sprach den Nutzern, die in diesem komplexen Prozess Geduld bewiesen haben, sowie den Ingenieuren, die an der Wiederherstellung des Systems arbeiten, ihren Dank aus. Es wird betont, dass die Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme der Modelle bereits am Tag nach Erhalt der Benachrichtigung begonnen haben.

Laut ixbt.com haben die Modelle Claude Fable 5 und Mythos 5 nicht nur bei der Texterstellung, sondern auch bei komplexen analytischen Aufgaben hohe Ergebnisse erzielt. Ihre Rückkehr auf den Markt wird den Wettbewerb im Bereich der KI zweifellos weiter verschärfen. Es wird erwartet, dass diese Modelle auch für usbekische Nutzer und IT-Fachleute bald über globale Plattformen zugänglich sein werden.

Anthropic bereitet derzeit die endgültigen Daten zu den Zeitplänen für die vollständige Wiederherstellung der Modelle vor. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in den kommenden Tagen eine zusätzliche Erklärung zu den technischen Dokumentationen und Nutzungsbedingungen abgeben wird. Dies öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten im KI-Ökosystem.