Venice AI-Startup wird zum 1-Milliarde-Dollar-Einhorn

Mit der Weiterentwicklung von KI-Technologien wird die Sicherheit persönlicher Daten für Nutzer immer wichtiger. Die auf Privatsphäre ausgerichtete Plattform Venice AI hat dieses Bedürfnis erfolgreich adressiert und in kurzer Zeit für großes Aufsehen in der Tech-Welt gesorgt. Das Unternehmen sammelte in seiner ersten externen Finanzierungsrunde 65 Millionen Dollar ein, erreichte eine Marktbewertung von 1 Milliarde Dollar und erhielt offiziell den „Einhorn“-Status. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Venice AI ermöglicht es Nutzern, auf über 200 verschiedene KI-Modelle zuzugreifen, darunter Entwicklungen von Giganten wie OpenAI und Anthropic. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass die Plattform Nutzeranfragen vollständig anonymisiert. Laut TechCrunch werden alle Daten clientseitig verschlüsselt und keine persönlichen Informationen auf den Servern von Venice gespeichert.

Privatsphäre und unzensierte Modelle

Heute arbeiten viele KI-Systeme unter strengen Filtern und Einschränkungen. Venice AI hostet in seinen Rechenzentren quelloffene (open-source) „unzensierte“ Modelle. Dies ermöglicht es Nutzern, das volle Potenzial der Technologie ohne jegliche unternehmerische Beschränkungen zu nutzen. Firmengründer Erik Voorhees betont, dass künstliche Intelligenz ein neutrales Werkzeug sein sollte, genau wie Bitcoin.

Die Wachstumsrate der Plattform ist beeindruckend: In den zwei Jahren ihres Bestehens verzeichnete die Seite über 850.000 einzigartige Besucher, und die Zahl der aktiven Nutzer übersteigt 3 Millionen. Täglich werden durchschnittlich 1,7 Millionen API-Anfragen über das System abgewickelt. Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen bereits profitabel ist und der Jahresumsatz 70 Millionen Dollar übersteigt.

Investitionen und Zukunftspläne

Die Serie-A-Finanzierungsrunde wurde vom Krypto-Venture-Fonds Dragonfly geleitet. Auch große Investoren wie Coinbase Ventures und North Island Ventures beteiligten sich an dem Prozess. Dies zeigt, wie wichtig das Projekt Venice AI nicht nur für die KI, sondern auch für die Blockchain- und Krypto-Community ist.

Erik Voorhees ist der Ansicht, dass die Überwachung jedes Schrittes und jeder Anfrage von Menschen gefährlicher ist als jede „falsche“ Frage. Venice AI zielt darauf ab, die digitale Freiheit durch seine Verschlüsselungstechnologien zu schützen. Derzeit ist für zahlende Abonnenten der Plattform eine End-to-End-Verschlüsselungsfunktion verfügbar, die das Sicherheitsniveau weiter erhöht.

Dieser Erfolg setzt einen neuen Trend auf dem KI-Markt. Nutzer suchen nicht mehr nur nach intelligenten Bots, sondern nach sicheren Technologien, die ihre Privatsphäre nicht verletzen. Venice AI scheint bereit zu sein, die Führung in diesem Markt zu übernehmen.