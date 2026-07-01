Elon Musks Unternehmen xAI hat ein unerwartetes Geschenk für die Bewohner von Memphis vorbereitet, wo sich der weltweit leistungsstärkste Colossus-Supercomputer befindet. Starlink, der Satelliten-Internetprovider von SpaceX, hat die monatlichen Abonnementgebühren für Nutzer in dieser Region um 50 Prozent gesenkt. Diese Initiative ist ein einzigartiges Beispiel dafür, wie eine große technologische Infrastruktur das Leben der lokalen Gemeinschaft positiv beeinflussen kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet heißt es.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, gelten die Rabatte nicht nur für Neukunden, sondern auch für bestehende Nutzer. Besonders bemerkenswert ist, dass die Anschaffungskosten für Starlink-Hardware für neue Anschlüsse komplett gestrichen wurden. Das Home-Internet-Kit, das normalerweise mehrere hundert Dollar kostet, wird den Bewohnern im festgelegten Gebiet völlig kostenlos zur Verfügung gestellt.

Strategie zur Unterstützung der lokalen Gemeinschaft

Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit dem Wunsch, die Gebiete rund um das Colossus-Rechenzentrum zu entwickeln und technologische Annehmlichkeiten für die Bevölkerung zu schaffen. Das Rabattsystem funktioniert automatisch: Wenn die Adresse des Nutzers im Aktionsgebiet liegt, werden die reduzierten Preise ab dem nächsten Abrechnungszyklus in den Rechnungen ausgewiesen. Die Kunden müssen keinen zusätzlichen Antrag stellen oder Einstellungen ändern.

Darüber hinaus hat Starlink sein Empfehlungsprogramm erweitert. Wenn ein bestehender Nutzer Freunde oder Verwandte an das System anbindet, erhalten beide Parteien einen Monat kostenlosen Service. Diese Strategie dient dazu, die Satelliten-Internetabdeckung in der Region so schnell wie möglich zu maximieren.

Colossus — Das größte Projekt in der Welt der AI

Es ist anzumerken, dass der in Memphis ansässige Colossus-Supercomputer derzeit das leistungsstärkste Gerät der Welt zum Trainieren von AI-Modellen ist. Er besteht aus einem riesigen Cluster von NVIDIA RTX GPUs und dient der Verbesserung der Entwicklungen von xAI, die mit Chatbots wie ChatGPT konkurrieren.

Obwohl Starlink-Dienste in Usbekistan noch nicht offiziell der breiten Öffentlichkeit angeboten werden, zeigen solche Erfahrungen in den USA die soziale Verantwortung von Tech-Giganten gegenüber den Regionen, in denen ihre Infrastruktur angesiedelt ist. Solche Rabatte werden auch als eine Art Kompensation für die lokale Bevölkerung im Gegenzug für Unannehmlichkeiten wie Lärm oder Energieverbrauch gesehen, die Großprojekte verursachen können.

Experten zufolge könnte diese Taktik von Elon Musk als Vorbild für andere Technologiekonzerne dienen. Die Gewährung spezieller Privilegien für Menschen, die in der Nähe von Rechenzentren und Supercomputern leben, sorgt dafür, dass Innovationen von der Gesellschaft positiver aufgenommen werden.