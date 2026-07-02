Meta stellt Pocket-App zur Spieleerstellung mit KI vor

Meta, einer der weltweit größten Technologiegiganten, hat sein neues KI-basiertes Projekt angekündigt — die Pocket-App. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, kleine interaktive Apps und Spiele mithilfe einfacher Text-Prompts ohne komplexen Programmiercode zu erstellen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Teil der Strategie von Meta, KI in den täglichen Unterhaltungsbereich zu integrieren. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht heißt es.

Die Pocket-App ist das Ergebnis der Arbeit des Teams der Gizmo-Plattform, die Anfang dieses Jahres von Meta übernommen wurde. Die innerhalb der App erstellten interaktiven Erlebnisse werden "Gizmos" genannt. Nutzer können nicht nur ihre eigenen Ideen verwirklichen, sondern auch einen Feed mit von anderen Kreativen erstellten Spielen und Mini-Apps durchstöbern und ausprobieren. Dies macht die Plattform zu einem einzigartigen sozialen Gaming-Hub.

Der bekannte Insider und Softwareentwickler Alessandro Paluzzi war einer der Ersten, die das Erscheinen der App im Google Play Store bemerkten. Daten des Analyseunternehmens Appfigures zufolge wurde Pocket eigentlich Ende Juni in den App Store und Google Play hochgeladen, doch das Unternehmen hatte es nicht offiziell bekannt gegeben. Dies deutet darauf hin, dass Meta das Projekt bisher in einer Testphase gehalten hat.

Die Harmonie von KI und Kreativität

Die Benutzeroberfläche und die funktionalen Möglichkeiten der Pocket-App ähneln stark der Gizmo-App. Der Nutzer beschreibt schriftlich, welches Spiel oder welche interaktive Seite benötigt wird, und die Meta AI-Algorithmen erstellen basierend auf dieser Beschreibung das fertige Produkt. Diese Technologie senkt die Eintrittshürden in der Spieleindustrie erheblich und ermöglicht es jedem Smartphone-Besitzer, sich als Entwickler oder Designer zu fühlen.

Meta arbeitet in letzter Zeit aktiv an der Popularisierung von KI-basierten Kreativwerkzeugen. Das Unternehmen hatte zuvor Projekte wie die Bildgenerierung über Meta AI, die Videogenerierung mit der Vibes-App und die Integration intelligenter Funktionen in den Video-Editor Edits umgesetzt. Pocket ist die logische Fortsetzung dieses Ökosystems und ermöglicht es den Nutzern nun, von statischen zu interaktiven Inhalten überzugehen.

Solche Apps sind zweifellos auch für Nutzer in Usbekistan interessant. Während die Zielgruppe für mobile Spiele und soziale Netzwerke in unserem Land wächst, könnten Kreativwerkzeuge, die kein komplexes Wissen erfordern, bei jungen Menschen populär werden. Obwohl Meta noch keine offizielle Stellungnahme zu Pocket abgegeben hat, deutet die Tatsache, dass die Gizmo-App über 600.000 Mal heruntergeladen wurde und 98 Prozent der Nutzer zufrieden waren, auf eine glänzende Zukunft des neuen Projekts hin.