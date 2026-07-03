Navbahor besiegt Bashakshehir in der Türkei mit 4:2

Der Club Navbahor aus Namangan, der sein Sommer trainingslager in der Türkei absolviert, hat im nächsten Testspiel einen deutlichen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft aus Namangan besiegte Bashakshehir aus Istanbul in einer spannenden Partie mit sechs Toren im Verhältnis 4:2.

Doppelpacks von Norchayev und Jiyanov

Husayn Norchayev und Ruslan Jiyanov wurden zu den Hauptakteuren beim Sieg von Navbahor.

Beide Fußballer erzielten jeweils zwei Tore zum Doppelpack.

Damit beendete das Team aus Namangan sein zweites Freundschaftsspiel in der Türkei mit einem überzeugenden Ergebnis.

Usbekische Nationalspieler kamen nicht zum Einsatz

Wir erinnern daran, dass die usbekischen Nationalspieler Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev ebenfalls für Bashakshehir spielen.

Da sich jedoch beide Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, derzeit in Usbekistan befinden, konnten sie an diesem Spiel nicht teilnehmen.

Der Sieg von Navbahor gegen einen der namhaften türkischen Clubs hat den Fans des Teams vor der neuen Saison eine große Freude bereitet.