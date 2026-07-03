Potenziell bewohnbarer Planet in großer Nähe zur Erde gefunden

Eine internationale Gruppe von Astronomen, die das Universum erforschen, hat die Eigenschaften des Exoplaneten GJ 3378b, der sich in relativ kurzer Entfernung zur Erde befindet, neu bewertet. Neue Daten zeigen, dass sich dieser Himmelskörper in der „habitablen Zone“ seines Sterns befindet und dort theoretisch Bedingungen für Leben herrschen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Planet GJ 3378b befindet sich etwa 25 Lichtjahre von uns entfernt, was in kosmischen Maßstäben eine sehr kurze Distanz ist. Zuvor, bei seiner Entdeckung im Jahr 2024, wurde seine Masse auf das 5,3-fache der Erde geschätzt. Aufgrund dieses Wertes wurde er in die Kategorie der „Mini-Neptune“ mit einer dichten Gashülle eingeordnet.

Wie ixbt.com jedoch berichtet, zeigten wiederholte Analysen, dass die Masse des Planeten tatsächlich nur das 2,3-fache der Erdmasse beträgt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass GJ 3378b kein Gasriese, sondern eine Gesteins-„Super-Erde“ ist. Planeten dieses Typs gelten als die günstigsten Objekte für die Entstehung von Leben.

Orbit und Energiebilanz

Die Forscher präzisierten auch die Umlaufzeit des Planeten um seinen Stern. Während frühere Berechnungen ein Jahr von 25 Tagen annahmen, zeigen neue Daten, dass der Planet seine Sonne in 21 Tagen umkreist. Trotz dieser kurzen Distanz ist er nicht überhitzt.

Der Grund dafür ist, dass GJ 3378b einen kühlen Roten Zwerg umkreist. Der Planet erhält etwa 90 Prozent der Energie, die die Erde von der Sonne bekommt. Wenn der Planet eine ausreichend dichte Atmosphäre besitzt, könnte Wasser in flüssiger Form auf seiner Oberfläche existieren. Dies ist ein grundlegender Faktor für biologisches Leben.

Bisher bleibt die Frage, ob der Planet eine Atmosphäre besitzt, das größte Rätsel. Rote Zwerge zeichnen sich durch starke Eruptionen und Sternenwinde aus. Eine solche Aktivität kann die Schutzschicht nahegelegener Planeten über Jahre hinweg abtragen.

Zukünftige Forschung und Erwartungen

Wissenschaftler betonen, dass GJ 3378b derzeit einer der vielversprechendsten Kandidaten in der Nähe des Sonnensystems ist. Die derzeitigen Technologien reichen jedoch nicht aus, um seine Geheimnisse vollständig zu lüften. Präzise Antworten werden erst nach den 2040er Jahren erwartet.

Insbesondere das von der NASA geplante Habitable Worlds Observatory wird genau zu diesem Zweck in Betrieb genommen. Dieses Observatorium wird die Atmosphären nahegelegener Exoplaneten analysieren und nach Biosignaturen suchen — Anzeichen, die auf die Existenz von Leben hindeuten.

Auch für Amateurastronomen und Wissenschaftsbegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Die Entdeckung potenzieller Lebensräume in unserer kosmischen Nachbarschaft könnte die Vorstellungen der Menschheit über ihren Platz im Universum grundlegend verändern.