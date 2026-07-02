Spanien gegen Österreich im Play-off: Live-Text-Ticker
Spanien und Österreich treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Die Begegnung im Stadion von Inglewood, Los Angeles, beginnt in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli um 00:00 Uhr Usbekistan-Zeit.
Wir berichten live im Text-Ticker über Tore, gefährliche Angriffe, Schüsse, Schiedsrichterentscheidungen, Karten und Auswechslungen auf unserer Website.
Spanien beginnt das Spiel in einer 4-1-2-3-Formation.
Startelf von Spanien:
• Torwart: Unai Simon
• Verteidiger: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emery Laporte, Marc Cucurella
• Mittelfeldspieler: Rodri, Dani Olmo, Pedri
• Stürmer: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena
Österreich agiert in einem 4-2-3-1-System.
Startelf von Österreich:
• Torwart: Alexander Schlager
• Verteidiger: Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch
• Mittelfeldspieler: Xaver Schlager, Nicolas Zeyveld, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid
• Stürmer: Michael Gregoritsch
Die Seite wird mit Beginn des Spiels regelmäßig aktualisiert. Verfolgen Sie alle wichtigen Szenen gemeinsam mit uns.
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