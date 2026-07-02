Spanien gegen Österreich im Play-off: Live-Text-Ticker

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Spanien gegen Österreich im Play-off: Live-Text-Ticker

Spanien und Österreich treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Die Begegnung im Stadion von Inglewood, Los Angeles, beginnt in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli um 00:00 Uhr Usbekistan-Zeit.

Wir berichten live im Text-Ticker über Tore, gefährliche Angriffe, Schüsse, Schiedsrichterentscheidungen, Karten und Auswechslungen auf unserer Website.

Spanien beginnt das Spiel in einer 4-1-2-3-Formation.

Startelf von Spanien:

• Torwart: Unai Simon
• Verteidiger: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emery Laporte, Marc Cucurella
• Mittelfeldspieler: Rodri, Dani Olmo, Pedri
• Stürmer: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Österreich agiert in einem 4-2-3-1-System.

Startelf von Österreich:

• Torwart: Alexander Schlager
• Verteidiger: Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch
• Mittelfeldspieler: Xaver Schlager, Nicolas Zeyveld, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid
• Stürmer: Michael Gregoritsch

Die Seite wird mit Beginn des Spiels regelmäßig aktualisiert. Verfolgen Sie alle wichtigen Szenen gemeinsam mit uns.

Live-Text-Ticker

Live-TickerLIVE
23:50
Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.
23:49
Glenn Nyberg wird das heutige Spiel leiten.
23:47
Willkommen zu unserem Live-Ticker. Wir werden versuchen, alle Geschehnisse auf dem Platz detailliert zu berichten. Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff.
SpanienÖsterreichLamine YamalDavid AlabaPedriMarcel Sabitzer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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