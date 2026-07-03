Ilgiz Tantashev für wichtiges WM-2026-Play-off-Spiel nominiert

Der usbekische FIFA-Schiedsrichter Ilgiz Tantashev wird eine der wichtigsten Partien der Weltmeisterschaft 2026 leiten.

Es wurde offiziell bekannt gegeben, dass das von ihm geführte Schiedsrichtergespann das Achtelfinalspiel zwischen Paraguay und Frankreich leiten wird.

Eine verantwortungsvolle Aufgabe für den usbekischen Schiedsrichter

Ilgiz Tantashev wird in diesem Spiel als Hauptschiedsrichter fungieren.

Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Andrey Sapenko und Timur Gaynullin.

Die Nominierung eines usbekischen Schiedsrichterteams für die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft ist eine bedeutende Anerkennung für den Fußball des Landes.

Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Paraguay und Frankreich findet am 4. Juli in Philadelphia, USA, statt.

Der Sieger dieses Spiels zieht in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Hochkarätige Gäste im Stadion erwartet

Das Spiel fällt in den Zeitraum der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA.

Aus diesem Grund wird erwartet, dass auch hochrangige US-Regierungsbeamte das Stadion besuchen, um die Partie zu verfolgen.

Die Ernennung des Teams von Ilgiz Tantashev für ein Spiel unter solch großer Aufmerksamkeit ist eine weitere Bestätigung des internationalen Vertrauens in usbekische Schiedsrichter.