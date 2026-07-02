Intel hat ein revolutionäres Update für die Intel Arc integrierten Grafikkerne (iGPU) in seinen Panther Lake Prozessoren der nächsten Generation vorgestellt. Diese Grafiksysteme können nun bei Bedarf fast den gesamten Arbeitsspeicher (RAM) des Computers nutzen. Dieser technologische Schritt soll ein neues Kapitel bei der Steigerung der Grafikleistung von Laptops und kompakten Systemen aufschlagen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neueste vom Unternehmen veröffentlichte Treiber-Update hat die Algorithmen zur Zuweisung von Systemressourcen grundlegend geändert. Laut ixbt.com kann der integrierte Grafikprozessor mit den neuen Einstellungen bis zu 93 Prozent des System-RAMs für seine Zwecke reservieren. Dies ist ein beispielloser Wert, da die für iGPUs zugewiesene Speichermenge normalerweise streng begrenzt war.

Neuer Ansatz bei der Ressourcenverteilung

Intel-Spezialisten erläuterten diese Funktion am Beispiel eines Systems mit 64 GB RAM. In dieser Konfiguration kann der Intel Arc Grafikkern bis zu 59,5 GB Speicher beanspruchen. Während Laptops mit 128 GB RAM auf dem Markt selten sind, gibt es viele 64-GB-Modelle, für die diese Neuerung von großer Bedeutung ist.

Es ist anzumerken, dass für gewöhnliche Computerspiele eine so große Menge an Videospeicher nicht erforderlich ist. Moderne Spiele sind in der Regel auf 8-16 GB Videospeicher begrenzt. Die Zuweisung eines großen Teils des RAM an die iGPU kann jedoch bei anderen professionellen Aufgaben hilfreich sein.

Praktische Bedeutung und Einschränkungen

Hauptziel dieses Updates ist es, Prozesse wie komplexe Berechnungen, die Arbeit mit großen Datenmengen und das Training von AI-Modellen lokal auf dem Gerät zu erleichtern. Obwohl der Grafikkern selbst möglicherweise keine extrem hohe Leistung besitzt, erweitert der Zugriff auf große Speichermengen seine Funktionalität.

Da Intel-basierte Laptops auf dem usbekischen Markt sehr beliebt sind, ist diese Technologie natürlich auch für lokale Entwickler und Designer interessant. Insbesondere Ultrabooks ohne leistungsstarke diskrete Grafikkarte, aber mit viel installiertem RAM, werden nun in der Lage sein, anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen.

Dennoch wird den Benutzern zur Vorsicht geraten. Wenn der Grafikkern 93 Prozent des Systemspeichers belegt, kann die allgemeine Computergeschwindigkeit aufgrund eines Ressourcenmangels für das Betriebssystem und andere Anwendungen sinken. Intel-Ingenieure empfehlen, diese Funktion nur für spezielle professionelle Anforderungen zu aktivieren.