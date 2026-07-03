Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) führt nicht nur zu einer digitalen Revolution, sondern auch zu einer ernsthaften ökologischen Krise. Jüngste Nachhaltigkeitsberichte der Tech-Giganten Google und Amazon zeigen, dass das Wettrennen um die Implementierung von AI die Menge der schädlichen Umweltemissionen drastisch erhöht hat. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Den Berichtsdaten zufolge sind die gesamten Kohlendioxidemissionen von Google im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen. Bei Amazon liegt dieser Wert bei 16 Prozent. Beide Unternehmen hatten versprochen, in den kommenden Jahren Netto-Null-Emissionen zu erreichen, doch der enorme Energie- und Wasserbedarf neuer Technologien stellt diese Ziele infrage.

Rechenzentren und Energieverbrauch

Obwohl die Unternehmen in ihren Berichten die AI nicht direkt für den Anstieg der Emissionen verantwortlich machen, deuten indirekte Beweise genau darauf hin. Google und Amazon haben zugegeben, dass der Energieverbrauch zur Unterstützung von AI-Systemen im letzten Jahr erheblich gestiegen ist. Trotz Investitionen in erneuerbare Energien sind Unternehmen wie Google gezwungen, auf Erdgas-Kraftwerke zurückzugreifen, um die AI-Kapazitäten zu sichern.

Das Hauptproblem liegt bei den sogenannten "Scope 3"-Emissionen. Diese Kategorie umfasst Waren und Dienstleistungen, die das Unternehmen nicht direkt kontrolliert, die aber für seinen Betrieb notwendig sind. Dazu gehören beispielsweise der Kauf leistungsstarker GPU (Grafikprozessoren) für AI und der Bau riesiger Rechenzentren. Googles entsprechende Emissionen haben sich im Vergleich zu den Werten von 2019 verdoppelt.

Die Situation bei Amazon scheint noch komplexer zu sein. Das Unternehmen gab bekannt, dass es bis 2025 weltweit mehr Rechenzentrumskapazitäten in Betrieb genommen hat als jedes andere Unternehmen. Allein im vierten Quartal wurden mehr als 1,2 GW an Kapazität hinzugefügt. Eine solche Expansion erschwert die Erfüllung der Umweltverpflichtungen, da neue Anlagen enorme Energiemengen benötigen.

Ökologisches Gleichgewicht und Zukunftsaussichten

Interessanterweise haben beide Unternehmen ihren Berichten mehrere Seiten über den potenziellen Nutzen von AI für die Umwelt beigefügt. Sie betonen, dass AI beim Kampf gegen den Klimawandel helfen kann, doch die aktuellen Zahlen zeigen derzeit das Gegenteil. Experten glauben, dass die Tech-Giganten ihre Geschäftsmodelle ernsthaft überdenken müssen.

Dieser Trend ist auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan von großer Bedeutung. Der wachsende ökologische Fußabdruck globaler Tech-Unternehmen beeinflusst das weltweite Klima. Gleichzeitig bedeutet dies, dass bei der Digitalisierung und Einführung von AI-Technologien in unserem Land auf Energieeffizienz geachtet werden muss. In Zukunft werden folgende Faktoren eine entscheidende Rolle spielen:

Vollständige Umstellung der Rechenzentren auf grüne Energie;

Steigerung der Energieeffizienz von GPU und anderer Hardware;

Investitionen in Technologien zur Kohlenstoffabscheidung;

Reduzierung der Rechenleistung durch Optimierung von AI-Algorithmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das AI-Wettrennen nicht nur ein Kampf um Algorithmen und Geschwindigkeit ist, sondern auch eine große Prüfung für die Ressourcen unseres Planeten. Die Probleme von Marktführern wie Google und Amazon dienen als ernsthafte Warnung für die gesamte Technologiewelt.