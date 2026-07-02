Die „Vitalparameter“ der Erde verschlechtern sich: Wissenschaftler warnen vor Klimakatastrophe

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Die „Vitalparameter“ der Erde verschlechtern sich: Wissenschaftler warnen vor Klimakatastrophe

Eine neue Studie von Wissenschaftlern der Oregon State University zeigt, dass sich die „Vitalparameter“ des Planeten Erde in besorgniserregendem Maße verschlechtern. Da die weltweiten Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen nicht ausreichen, gerät die Klimastabilität aus den Fugen. Experten glauben, dass ein Beibehalten des aktuellen Wirtschaftsmodells zu einer weiteren Zunahme extremer Naturereignisse führen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Autoren der Studie betonen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel zwar nur einen kurzen Zeitraum in der Geschichte der Erde darstellt, seine Folgen jedoch weitaus langfristiger und systemischer sind, als die Gesellschaft es sich vorgestellt hat. Obwohl das Konzept des „Treibhauseffekts“ bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand, rückten erst in den 1980er Jahren Rekordtemperaturen und das Schmelzen der Gletscher das Klimaproblem in den Fokus.

Extreme Ereignisse und Rekordhitze

laut ixbt.com haben Naturkatastrophen und Klimaanomalien weltweit seit 2019 erheblich zugenommen. Beispiele hierfür sind großflächige Überschwemmungen, Waldbrände, anomale Hitzewellen und schwere Stürme. In den letzten zwei Jahren hat die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre den höchsten Stand in der Beobachtungsgeschichte erreicht.

Wissenschaftler richten ihre Aufmerksamkeit besonders auf den Zustand des Amazonas-Regenwaldes und der Korallenriffe als Hauptindikatoren für die Gesundheit des Planeten. Derzeit schreitet die drastische Abholzung im Amazonasgebiet voran, während die Versauerung der Ozeane zum Verfall der Korallenökosysteme führt. Diese Prozesse schädigen nicht nur das regionale, sondern das globale ökologische Gleichgewicht.

Notwendigkeit struktureller Änderungen

Laut Mitautor der Studie, Philip Daffin, nähert sich ein „Point of No Return“ für eine Reihe von Ökosystemen, wenn die Dekarbonisierung der Wirtschaft und großflächige Investitionen in Klimalösungen nicht beschleunigt werden. Selbst die globalen Einschränkungen während der COVID-19-Pandemie konnten die Treibhausgaskonzentration nicht dauerhaft senken, was beweist, wie tiefgreifend und systemisch das Problem ist.

Um die Situation zu verbessern, schlagen die Wissenschaftler folgende Maßnahmen vor:

  • Schneller Verzicht auf fossile Brennstoffe;
  • Einführung strenger Maßnahmen zur Regulierung der Kohlenstoffemissionen;
  • Finanzierung von Projekten zur Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme;
  • Grundlegende Modernisierung der Energie- und Industrieinfrastruktur.
Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass diese Schlussfolgerungen nicht dazu dienen, Panik zu schüren, sondern langfristige Trends aufzuzeigen. Historisch gesehen gibt es seit Jahrzehnten Klimawarnungen, doch reale systemische Änderungen hinken der Geschwindigkeit der Klimarisiken weit hinterher. Wenn die derzeitige „Business as usual“-Trajektorie nicht geändert wird, werden die lebenswichtigen Systeme der Erde noch schwierigere Bedingungen für das menschliche Überleben schaffen.

KlimaÖkologieForschungErderwärmungNatur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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