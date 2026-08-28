Xiaomi stellt das Poco X8 Power 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vor

Die Marke Xiaomi hat offiziell ihr neues und mit Spannung erwartetes Gerät, das Poco X8 Power 5G Smartphone, vorgestellt. Laut ixbt.com ist das wichtigste und bemerkenswerteste Merkmal dieses Gadgets der riesige 10 000 mAh Akku. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Technische Daten und Display

Den vorliegenden Informationen zufolge ist die Markteinführung des Smartphones für den 4. September dieses Jahres geplant, wobei der indische Markt die erste Region sein wird, in der das Modell erhältlich ist. Der Hersteller gibt an, dass das Gerät dank des riesigen Akkus bis zu 3,5 Tage ohne Aufladen betrieben werden kann und die Lebensdauer des Akkus auf sechs Jahre ausgelegt ist.

Basierend auf zuvor durchgesickerten Informationen zeigt das neue Poco X8 Power 5G auch bei der Ladegeschwindigkeit hohe Leistungen. Insbesondere unterstützt das Smartphone 100 W schnelles kabelgebundenes Laden sowie eine 27 W Reverse-Charging-Technologie zur Stromversorgung anderer Geräte.

Die Vorderseite des Geräts ist mit einem hochwertigen 6,83-Zoll AMOLED-Bildschirm ausgestattet. Die Spitzenhelligkeit des Displays erreicht 3500 nit, was eine komfortable Nutzung selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht. Der Bildschirmschutz wird durch robustes Gorilla Glass Victus 2 gewährleistet.

Schutz und Kamerafunktionen

Das Gehäuse des Poco X8 Power 5G verfügt über einen IP69K-Schutz gegen Staub und Wasser, was den höchsten Standard für moderne Verbrauchergeräte darstellt. Dies ermöglicht den Einsatz auch unter extrem schwierigen Bedingungen.

Was die Optik betrifft, so besteht die Hauptkamera des Smartphones aus einer Kombination von 50 und 8 Megapixel Sensoren. Für hochwertige Selfies und Videoanrufe ist eine 32 Megapixel Frontkamera verbaut. Offizielle Teaser zeigen deutlich das einzigartige leuchtend gelbe Gehäuse des Geräts und das quadratische Kameramodul auf der Rückseite.

Darüber hinaus garantiert Xiaomi seinen Nutzern einen langfristigen Software-Support. Demnach erhält das Modell Poco X8 Power 5G vier große Android-Betriebssystem-Updates sowie sechs Jahre lang regelmäßige Sicherheitspatches.