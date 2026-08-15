Roboter bettelt in China: Seine Bitte verblüfft

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Roboter bettelt in China: Seine Bitte verblüfft

Ein Video, das einen humanoiden Roboter zeigt, der in China auf der Straße kniet und Passanten um Geld bittet, sorgt in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Internetnutzer waren nicht davon überrascht, dass der Roboter normal gehen oder komplexe Bewegungen ausführen konnte, sondern davon, worum er die Menschen bat.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der chinesischen Provinz Sichuan. Die Aufnahmen zeigen den humanoiden Roboter, wie er auf einem Knie kniet, die Hände faltet und sich vor den vorbeigehenden Menschen verbeugt.

Neben dem Roboter standen ein kleiner Behälter zum Sammeln von Geld und ein QR-Code für digitale Zahlungen. Über seine LED-Anzeige und einen Lautsprecher wiederholte er Nachrichten wie „Ich habe kein Geld zum Aufladen“ und „Bitte helfen Sie, die Stromrechnung zu bezahlen.“

Berichten zufolge wurde der Roboter vom chinesischen Robotikunternehmen Unitree hergestellt und könnte ein Unitree-G1 Humanoide sein. Dieses Modell des Unternehmens hatte bereits zuvor wegen seiner ungewöhnlichen Bewegungen und seines Einsatzes bei verschiedenen Experimenten Aufmerksamkeit erregt.

Mit der Verbreitung des Videos kamen unter Internetnutzern unterschiedliche Meinungen auf. Einige scherzten: „Jetzt ersetzen Roboter sogar Bettler“, während andere den Vorfall als Zeichen dafür werteten, dass künstliche Intelligenz zunehmend in das menschliche Leben Einzug hält.

Auch der tatsächliche Zweck des Videos löste Diskussionen aus. Einige hielten es für eine Marketingaktion des Unternehmens, während andere darin Straßenkunst oder eine ungewöhnliche Methode sahen, durch das Interesse der Menschen Geld zu sammeln.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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