Ältere Frau züchtet 18-kg-Wassermelone mit KI-Beratung

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Ältere Frau züchtet 18-kg-Wassermelone mit KI-Beratung

In der russischen Region Jaroslawl züchtete eine ältere Frau mithilfe von KI-Empfehlungen eine riesige, 18 Kilogramm schwere Wassermelone in ihrem Gewächshaus. Die Größe der Ernte hat das Interesse an diesem Experiment weiter gesteigert.

Die Frau holte sich während der Pflege der Wassermelone im Gewächshaus Rat von einer künstlichen Intelligenz. Sie bat um Empfehlungen zur Pflanzenpflege, Düngung und zu den Anbaubedingungen.

Das Ergebnis war eine Ernte, die deutlich größer ausfiel als bei gewöhnlichen Wassermelonen.

Die gezüchtete Wassermelone wog 18 Kilogramm. Dieser Wert ist besonders bemerkenswert für die Region Jaroslawl, die zu den eher kühleren Klimazonen Russlands zählt.

Das Interessanteste daran ist, dass die Gärtnerin durch die Nutzung von KI-Empfehlungen bei der Pflanzenpflege eine weitaus größere Ernte erzielte als erwartet.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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