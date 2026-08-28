NASA-Weltraumteleskop bereitet sich nach 4-Milliarden-Dollar-Budgetkrise auf Start vor

Das 4 Milliarden Dollar teure Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA hat alle finanziellen und organisatorischen Tests erfolgreich bestanden und ist nun bereit für den Start. Laut Berichten von IXBT.com war dieses riesige wissenschaftliche Projekt, das fast zwei Jahrzehnte lang entwickelt wurde, vor einem Jahr vom Aus bedroht, doch die Entschlossenheit des Teams rettete die Mission. Dies berichtet Ixbt.com .

Es stellte sich heraus, dass das Schicksal des Projekts im vergangenen Jahr aufgrund umfassender Haushaltskürzungen der US-Regierung gefährdet war. Trotz der geplanten Kürzung der Mittel um mehr als die Hälfte auf 156,6 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2026 setzten die Experten ihre Arbeit fort. Zu diesem Zeitpunkt war das Gerät bereits zu 95 Prozent fertiggestellt.

Finanzielle Herausforderungen und der Weg ins All

Unter dem Druck der Kürzungen musste das Team mit Personalmangel und begrenzten Ressourcen arbeiten. Dennoch stoppten Ingenieure und Wissenschaftler die Vorbereitungen für das Teleskop nicht. Infolgedessen wurden alle Hindernisse überwunden und das Gerät ist nun bereit, sein endgültiges Ziel anzusteuern.

Plangemäß ist der lang erwartete Start des Nancy Grace Roman Teleskops für den 30. August dieses Jahres angesetzt. Für diese wichtige Mission wurde die Schwerlastrakete Falcon Heavy von SpaceX ausgewählt. Das Gerät, das mit der Rakete ins All befördert wird, soll eine Reihe wissenschaftlicher Probleme im Zusammenhang mit der Erde lösen.

Einzigartige Möglichkeiten und zukünftige Forschung

Nach dem erfolgreichen Start wird das Raumschiff zum Lagrange-Punkt L2 gesteuert, der etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Dieser Punkt gilt als einer der günstigsten Orte für astronomische Beobachtungen und ist von immenser wissenschaftlicher Bedeutung.

Experten betonen, dass dieses 4 Milliarden Dollar teure Teleskop die Erforschung von dunkler Materie und dunkler Energie, die Suche nach neuen Exoplaneten und die Beobachtung der Geheimnisse des Universums revolutionieren dürfte. Einer der wichtigsten Vorteile ist, dass das Sichtfeld des Geräts etwa 50-mal größer ist als das des berühmten James Webb Teleskops.

Die umfassende Beobachtungsfähigkeit wird es Wissenschaftlern ermöglichen, die größten und detailliertesten Bilder des Universums zu erhalten. Das Projekt, das bis vor kurzem vor dem Aus stand, ist nun Realität geworden und hat das Potenzial, das Verständnis der Menschheit vom Kosmos grundlegend zu verändern.