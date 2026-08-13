Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All

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Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All

Die russische Staatskorporation Roskosmos hat seltene Aufnahmen aus dem All veröffentlicht, auf denen die Sonnenfinsternis vom 12. August deutlich zu sehen ist. Laut ixbt.com dauerte dieses astronomische Ereignis Moskauer Zeit von 18:34 bis 22:58 Uhr, und Fachleute konnten es erfolgreich aus dem All aufzeichnen, wie Ixbt.com das Medium berichtet.

Seltene Aufnahmen aus dem All

Das im offiziellen Telegram-Kanal veröffentlichte Bild wurde aus einer Umlaufbahn in mehr als 35.000 Kilometern Entfernung von der Erdoberfläche aufgenommen. Der Wettersatellit Elektro-L von Roskosmos diente als wichtigstes Instrument zur Aufnahme dieses beeindruckenden Bildes. Die Aufnahmen zeigen unseren Planeten, während die Mondscheibe die Sonne vollständig verdeckte.

Den Angaben zufolge erreichte die Finsternis eine maximale Phase von 1,019. Das bedeutet, dass die Mondscheibe die Sonne vollständig bedeckte. Die großartige Naturerscheinung konnte jedoch nur in der Nähe der Insel Island sowie von der Ostküste der Taimyrhalbinsel in Russland in voller Ausprägung direkt beobachtet werden.

Fachleute zufolge erreichte die Finsternis am 12. August um 20:46 Uhr ihren Höhepunkt und dauerte lediglich 2 Minuten und 18 Sekunden. Das kurze Ereignis stieß bei Astronomen und Beobachtern auf der ganzen Welt auf großes Interesse.

Regionale Unterschiede und die Übertragung

Das Ausmaß des Ereignisses war in den verschiedenen Regionen unterschiedlich zu beobachten. In Moskau waren beispielsweise nur 1 Prozent der Sonnenscheibe verdeckt, während der Anteil in Sankt Petersburg satte 83 Prozent betrug. Einwohner und Besucher der nördlichen Hauptstadt konnten das Naturereignis beobachten.

Um dieses faszinierende astronomische Ereignis einem breiten Publikum zugänglich zu machen, veranstalteten Roskosmos und Yandex Weather gemeinsam eine spezielle Liveübertragung. Als Beobachtungsort für die Übertragung wurde die Aussichtsplattform des Lakhta Center ausgewählt, des höchsten Gebäudes in Russland und Europa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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