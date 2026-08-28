Mann am Rande des Todes ändert seine Gewohnheiten und rettet sein Leben

Nachdem sich seine Gesundheit aufgrund von Alkohol- und Junkfood-Sucht drastisch verschlechtert hatte, beschloss der 58-jährige Martin Davis nach einer ärztlichen Warnung, sein Leben grundlegend zu ändern. Ihm wurde gesagt, dass er ohne eine Änderung seiner Gewohnheiten innerhalb weniger Monate sterben würde, er aber sein Leben um weitere 10 Jahre verlängern könnte, wenn er dies täte.

Martin begann seinen Tag früher mit einem Speck-Baguette und einem großen Cappuccino mit vier Löffeln Zucker, gefolgt von einem weiteren Sandwich und fünf Schokoladenkeksen. Zum Mittagessen wählte er einen Big Mac von McDonald's und zum Abendessen griff er zu tiefgekühlten Fertiggerichten. Zusätzlich trank er täglich mindestens eine Flasche Wodka. Infolgedessen erreichte sein Gewicht 174,64 kg.

Im November 2020 verschlechterte sich sein Zustand weiter. Er wurde wegen Brustschmerzen, Atemnot und eines drastischen Blutdruckanstiegs ins Krankenhaus eingeliefert. Martin sagte, er habe Alkohol damals nicht als ernstes Problem angesehen, später jedoch erkannt, dass er ein „funktionierender Alkoholiker“ war.

Danach gab er den Alkohol vollständig auf. Er verzichtete zudem auf Süßigkeiten, Schokolade und Fast Food und stellte seine Ernährung um. Heute isst er hauptsächlich Nüsse, Meeresfrüchte und Gemüse und bereitet gelegentlich Curry oder Chili zu.

Dennoch waren Martins gesundheitliche Probleme nicht vollständig behoben. Bei ihm wurden obstruktive Schlafapnoe, Leberschäden, Nierenfunktionsstörungen, Arthritis und eine Reihe weiterer Herzerkrankungen diagnostiziert.

Später begann er das Training mit dem Personal Trainer Clive Fearon. Martin absolvierte individuelle Boxeinheiten, richtete ein Fitnessstudio zu Hause ein und machte es sich zur Gewohnheit, jeden Morgen 14.000 Schritte zu gehen.

Nach zwei Jahren harter Arbeit sank sein Gewicht auf 78,47 kg.

Martin sagt, er leide immer noch unter gesundheitlichen Problemen. Sein Hauptziel ist es jedoch, seine Kinder ihren Universitätsabschluss machen zu sehen. Er hat an der Abschlussfeier seiner Tochter teilgenommen und möchte nun diesen Tag auch für seinen Sohn erleben.

Sein Trainer Clive Fearon bezeichnete Martins Veränderung als eine „erstaunliche Reise“. Er betonte, dass das wichtigste Ergebnis nicht nur der Gewichtsverlust sei, sondern die Änderung von Martins Einstellung zu Ernährung und Lebensstil.