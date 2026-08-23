Schüler mit regelmäßiger Anwesenheit erhalten finanzielle Belohnungen

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Schüler mit regelmäßiger Anwesenheit erhalten finanzielle Belohnungen

Ein in Detroit, USA, eingeführtes Finanzprogramm zur Förderung der regelmäßigen Teilnahme am Unterricht wird fortgesetzt und ausgeweitet.

Im Rahmen des Programms „Perfect Attendance Pays“ erhalten Oberstufenschüler, die fünf Tage in Folge an allen Unterrichtsstunden teilnehmen, eine elektronische Visa-Karte im Wert von 100 Dollar. Schüler, die alle 10 Winterperioden vollständig absolvieren, können insgesamt bis zu 1.000 Dollar an Prämien erhalten.

Das Programm zeigte im vorangegangenen Schuljahr beachtliche Ergebnisse. Zwischen Januar und März 2026 erhielten fast 12.800 Oberstufenschüler an Detroiter öffentlichen Schulen mindestens einmal die 100-Dollar-Prämie, was etwa 84 % der Oberstufenschüler entspricht. In diesem Zeitraum sank die chronische Fehlzeitenquote bei ihnen von 64 % auf 54 %.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird das Programm auch auf Schüler der 6. bis 8. Klasse ausgeweitet. Sie können für die Teilnahme an allen Unterrichtsstunden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Prämie von 50 Dollar erhalten.

Das Programm wird hauptsächlich in den Monaten Januar bis März durchgeführt, da die Anwesenheit in den Schulen in diesem Zeitraum aufgrund des Winterwetters und saisonaler Krankheiten üblicherweise sinkt.

Die Bedingungen sind streng: Der Schüler muss im Fünf-Tage-Zeitraum an allen Unterrichtsstunden teilnehmen. Das Fehlen in einer einzigen Stunde führt zum Verlust der Prämie.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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