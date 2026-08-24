Details zur geheimen Ehevereinbarung von Ronaldo und Georgina enthüllt

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Details zur geheimen Ehevereinbarung von Ronaldo und Georgina enthüllt

Der Star der portugiesischen Nationalmannschaft und des Vereins Al-Nassr Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez, die ihre Beziehung kürzlich offiziell gemacht haben, haben einige Details ihres Ehevertrags öffentlich gemacht. Laut der einflussreichen spanischen Zeitung Marca ist Georgina im Falle einer möglichen Scheidung eine lebenslange finanzielle Unterstützung sowie wertvolles Wohneigentum garantiert.

Wichtige Bedingungen und Garantien des Ehevertrags

Der Vereinbarung zufolge wird Cristiano Ronaldo im Falle einer offiziellen Scheidung auf das Konto von Georgina Rodríguez monatlich 100.000 Euro zahlen, und zwar lebenslang. Darüber hinaus erhält Georgina das volle Eigentumsrecht an einer prächtigen Villa im luxuriösesten und prestigeträchtigsten Wohnkomplex Madrids, „La Finca“, die auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird.

Details zum Ehevertrag von Ronaldo und Georgina

Kategorie / Punkt

Im Vertrag festgelegte Bedingungen

Paar

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

Monatliche lebenslange Unterstützung

100.000 Euro (monatlich)

Übertragene Immobilien

Im Komplex „La Finca“ in Madrid Multimillionen-Villa

Status

Georgina wird nicht nur als Begünstigte, sondern als gleichberechtigte Partnerin anerkannt, die einen großen Beitrag zur Familie leistet

Hauptziel

Sicherung des Wohlergehens der Kinder und Vermeidung komplexer Rechtsstreitigkeiten

Ziel – psychische Gesundheit der Kinder und familiärer Frieden

Quellen betonen, dass das Hauptziel eines solch strengen und vorab vereinbarten Vertrags darin besteht, die Zukunft, das finanzielle Wohlergehen und den psychischen Zustand der Kinder im Falle einer Scheidung vollständig zu schützen. Das Paar wollte sensationelle Gerichtsverfahren und komplexe Rechtsstreitigkeiten vermeiden, die ihre Privatsphäre in Zukunft verletzen könnten.

Das Dokument hält zudem fest, dass Georgina Rodríguez nicht nur eine Zahlungsempfängerin ist, sondern eine vollwertige Partnerin, die einen unvergleichlichen Beitrag zur Stabilität der Familie und zur Erziehung der Kinder leistet.

Finden Sie es richtig, dass berühmte Stars vor der Eheschließung solch strenge Eheverträge unterzeichnen, um die Zukunft ihrer Kinder und die Stabilität ihrer Beziehung zu sichern?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Nachricht über die Familie Ronaldo mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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