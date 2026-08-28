Samsung arbeitet an One UI für das Galaxy S24 Ultra

Samsung setzt den Prozess der Softwareaktualisierung für seine früheren Flaggschiff-Geräte fort. Wie ixbt.com berichtet, wurde ein erster Test-Build der One UI 9-Oberfläche für das beliebte Smartphone Galaxy S24 Ultra entdeckt, was bei den Nutzern auf großes Interesse stößt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle .

Den Informationen zufolge ist die neue Test-Firmware mit der Nummer S928BXXU6ZZHK speziell für das Modell Galaxy S24 Ultra vorgesehen. Dieser Schritt unterstreicht die Strategie des südkoreanischen Herstellers, seine Geräte zeitnah mit modernen Technologien und aktualisierten Betriebssystemen zu versorgen.

Neue One UI 9-Funktionen und Android 17-Basis

Experten weisen darauf hin, dass die kommende One UI 9-Oberfläche auf dem Betriebssystem Android 17 basieren wird. Dies dürfte ein wichtiger Schritt sein, um die Fähigkeiten des Smartphones weiter auszubauen und die Systemstabilität sowie Sicherheit zu gewährleisten.

Die neue Software wird den Nutzern fortschrittliche KI-Funktionen bieten. Insbesondere heißt es, dass die Software die Now Nudge-Funktion, verbesserte Galaxy AI-Fähigkeiten sowie verstärkte Werkzeuge zum Schutz persönlicher Daten enthalten wird.

Testprozess und weitere Modelle

Berichten zufolge war geplant, dass das Galaxy S24 sowie die neuere Galaxy S25-Serie neben anderen fortschrittlichen Modellen am One UI 9 Beta-Testprogramm teilnehmen. Es ist nun ersichtlich, dass dieser Prozess angelaufen ist.

Zudem wurde bekannt, dass auf den internen Servern des Herstellers Firmware mit den Nummern S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI für das Flaggschiff der vorherigen Generation, das Galaxy S23, identifiziert wurde. Dies bestätigt, dass Samsung auch ältere Flaggschiffe nicht vernachlässigt.

Bisher hat das Unternehmen noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum oder den genauen Zeitplan für die öffentliche Testphase der neuen Software bekannt gegeben. Das Auftauchen der Test-Builds deutet jedoch darauf hin, dass dieser Prozess nicht mehr lange auf sich warten lässt.