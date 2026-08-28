SpaceX führt neuen Starlink-Tarif für kleine Schiffe ein

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk hat einen neuen Starlink-Satelliteninternet-Tarif für Seereisende und Besitzer von Privatbooten eingeführt. Laut ixbt.com bietet dieser Dienst namens Personal Maritime Besitzern kleiner Schiffe auch auf offener See eine bequeme Verbindung und unbegrenzten Internetzugang. Dies berichtet die Nachricht.

Die monatliche Abonnementgebühr für den neuen Tarif beträgt 185 USD. Einer der Hauptvorteile dieses Pakets besteht darin, dass Nutzer das Internet über lange Zeiträume in der Nähe der Küsten anderer Länder nutzen können, ohne alle 30 Tage in das Registrierungsland zurückkehren zu müssen.

Tarifbedingungen und Einschränkungen

SpaceX hat jedoch strenge Regeln für die Nutzung dieses vergünstigten Tarifs festgelegt. Personal Maritime ist ausschließlich für nicht-kommerzielle oder private Schiffe mit einer Länge von weniger als 40 Fuß (ca. 12,2 Meter) vorgesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass kommerzielle Fischereifahrzeuge, Fähren und große Yachten von diesem Programm ausgeschlossen sind.

Gemäß den Tarifbedingungen ist der Internetverkehr innerhalb von 12 Seemeilen (ca. 22 Kilometer) von der Küste entfernt völlig unbegrenzt und die Geschwindigkeit wird nicht gedrosselt. In der aktuellen Phase kann dieser Dienst nur über spezielle Einladungen gebucht werden, die Nutzern angeboten werden, die bereits zuvor Starlink-Dienste auf See genutzt haben.

Finanzielle Aspekte und zukünftige Kosten

Während des Verbindungsprozesses sind der Name des Schiffes, die Flagge, die Länge sowie Dokumente zum Nachweis der Registrierung erforderlich. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen verhindern, dass der vergünstigte Tarif für kommerzielle Zwecke genutzt wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass der derzeit für Seeleute verfügbare Global Priority-Tarif 650 USD pro Monat kostet, erscheint die neue 185-USD-Option deutlich wirtschaftlicher. Dennoch gelten diese Einsparungen nur in Küstennähe.

Wenn das Schiff die 12-Meilen-Zone verlässt, muss der Nutzer den Ocean Mode aktivieren, wobei der Datenverkehr in diesem Fall separat berechnet wird. Interessanterweise hat SpaceX den Preis für zusätzlichen Datenverkehr auf offener See verdreifacht und auf 6 USD pro Gigabyte festgelegt.