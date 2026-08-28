Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen

Der Wettbewerb zwischen Flaggschiff-Geräten auf dem globalen Smartphone-Markt hat eine neue Stufe erreicht. Laut dem neuesten Bericht des Analyseunternehmens Counterpoint Research erzielte das Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, das fortschrittlichste Flaggschiff des Unternehmens, im zweiten Quartal 2026 hohe Verkaufszahlen und schaffte es weltweit unter die Top Vier. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Erfolg wird als bedeutender Meilenstein für den südkoreanischen Hersteller gewertet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres belegte das Flaggschiff der vorherigen Generation, das Galaxy S25 Ultra, nur einen hinteren Platz im globalen Ranking. In diesem Jahr konnte das neue Gerät nicht nur seine Position verbessern, sondern auch den Marktanteil des Unternehmens im Premium-Segment deutlich ausbauen.

Führende Plätze im globalen Ranking

Den Forschungsergebnissen zufolge dominierten traditionell Apple-Produkte die Liste der meistverkauften Smartphones weltweit. Zum Ende des zweiten Quartals ergab sich folgendes Bild:

Das Modell iPhone 17 5G belegte mit einem Marktanteil von 6 % den 1. Platz;

Die zweite Position sicherte sich das iPhone 17 Pro Max 5G;

Der dritte Platz ging an das iPhone 17 Pro 5G.

Das Flaggschiff Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, das direkt hinter diesen Top Drei landete, wurde zum gefragtesten Android-Gerät auf dem Markt. Dies zeigt, dass das Interesse der Verbraucher an Premium-Gadgets mit hoher Leistung und fortschrittlichen Kameras weiterhin groß ist.

Erfolge im Massensegment

Die Strategie von Samsung beschränkt sich nicht nur auf teure Flaggschiffe. Das Unternehmen konnte seine Positionen auch im Massenmarkt und im erschwinglichen Segment erfolgreich behaupten. Insbesondere belegte das Galaxy A07 4G den 5. Platz, während das Modell Galaxy A17 5G den 6. Platz erreichte. Zudem landete die Version Galaxy A17 4G auf dem 8. Platz.

Marktanalysten merken an, dass das Galaxy S26 5G, ein Hauptvertreter der Flaggschiff-Reihe, den 9. Platz auf der Liste belegte. Dies zeigt, dass der koreanische Hersteller in der Lage ist, ein Gleichgewicht über verschiedene Preiskategorien hinweg zu halten und die Bedürfnisse der Verbraucher umfassend zu erfüllen.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026, dass sich die von Samsung gewählte Geschäftsstrategie ausgezahlt hat. Das Unternehmen konnte nicht nur seinen gesamten Marktanteil halten, sondern es auch schaffen, seine Position in der Premium-Klasse trotz des harten Wettbewerbs zu stärken.