Yandex Igromir Dienst auf über 2,6 Millionen Fernsehern gestartet

Der Cloud-Gaming-Dienst „Igromir“ von Yandex hat seine Reichweite erweitert und ist nun auf über 2,6 Millionen Fernsehern über die „Kinopoisk“-App verfügbar. Laut ixbt.com können Nutzer nun die beliebtesten PC-Spiele direkt auf dem Fernsehbildschirm starten, ohne dass spezielle Konsolen erforderlich sind. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit umfasst diese Möglichkeit Geräte von über fünfzig bekannten Marken, darunter Tuvio, Digma, DEXP und BBK. Die Grundvoraussetzung ist, dass der Fernseher mit dem Betriebssystem YaOS läuft und die entsprechende Version der App unterstützt.

Bequeme Nutzung und Ausrüstung

Um den Spielvorgang zu starten, muss der Nutzer lediglich ein kompatibles Gamepad an den Fernseher anschließen und sein persönliches Steam-Konto verknüpfen. Der Dienst funktioniert einwandfrei mit Xbox- und PlayStation-Controllern sowie den meisten Steuergeräten für PC- und Android-Geräte.

Falls der Nutzer kein kompatibles Gamepad besitzt, kann dieses einfach über „Yandex Market“ oder „Yandex Lavka“ bestellt werden. In Moskau und Sankt Petersburg ist die Lieferung einiger Modelle sogar innerhalb von 60 Minuten möglich.

Umfangreicher Katalog und Zahlungsbedingungen

Der Spielekatalog des „Igromir“-Dienstes umfasst über 250 Titel aus den Bibliotheken von Steam, Epic Games und „Lesta Games“. Darunter finden sich bekannte Namen wie Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert und Marvel Rivals.

Ein „Yandex Plus“-Abonnement ist für die Nutzung des Dienstes nicht zwingend erforderlich, da das System auf Stundenbasis abgerechnet wird. Abonnenten können jedoch ihre gesammelten Punkte gegen Bonusminuten eintauschen.

Technologische Zukunft und Pläne

Die Cloud-Technologie führt das Spiel auf einem entfernten Server aus und überträgt das fertige Bild auf den Fernsehbildschirm, während die Befehle vom Gamepad zurückgesendet werden. Dieser Ansatz ermöglicht es, grafisch anspruchsvolle Spiele unabhängig von der Hardwareleistung des Geräts zu genießen.

Experten berichten, dass bis Ende 2026 geplant ist, den „Igromir“-Dienst auch in die „Kinopoisk“-App auf Android TV-basierten Fernsehern zu integrieren. Dies dürfte die Reichweite des Dienstes weiter vergrößern.