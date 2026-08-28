Ein Wunder der Natur: Wo lebt der einzige Vogel der Welt mit einem Horn auf dem Kopf?

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Ein Wunder der Natur: Wo lebt der einzige Vogel der Welt mit einem Horn auf dem Kopf?

In den dichten tropischen Sümpfen Südamerikas lebt ein echtes „Einhorn“ der Vogelwelt. Aufgrund des kuriosen Horns auf seinem Kopf, das an legendäre Wesen erinnert, wird dieses einzigartige Geschöpf in der Wissenschaft als Wehrvogel (Anhima cornuta) bezeichnet. Er gilt als die einzige Vogelart der Erde mit einem solchen Auswuchs auf dem Kopf.

Schwarzes Gefieder, ein hühnerartiger Schnabel und ein gelblich-weißes Horn, das gerade aus der Stirn ragt, verleihen diesem Vogel ein einzigartiges und imposantes Aussehen.

Das 15 Zentimeter lange Horn: Waffe oder Schmuck?

Das markanteste Merkmal des Wehrvogels ist der Auswuchs auf seiner Stirn, der etwa 15 Zentimeter (6 Zoll) lang ist:

  • Struktur des Horns: Anatomisch gesehen ist es kein echtes Horn (echte Hörner bestehen aus Knochen und Keratin), sondern besteht aus flexiblem Knorpel;

  • Warum es nicht im Kampf eingesetzt wird: Dieses „Horn“ ist nur sehr locker mit dem Schädel verbunden und kann leicht abbrechen. Obwohl es nachwächst, nutzt der Vogel es nicht als Waffe, sondern nur zu dekorativen (ästhetischen) Zwecken.

Ein Wunder der Natur: Wo lebt der einzige Vogel der Welt mit einem Horn auf dem Kopf?

Echte Waffen an den Flügeln und blutige Kämpfe

Bei der Verteidigung seines Reviers setzt der Wehrvogel ein völlig anderes „Waffenarsenal“ ein:

  • Scharfe Dolche an den Flügeln: An den Flügeln des Vogels befinden sich extrem scharfe Knochensporne von 2 bis 5 Zentimetern Länge;

  • Heftige Zusammenstöße: Männliche Vögel nutzen genau diese Speere, um sich bei der Verteidigung ihres Reviers gegen Eindringlinge anzugreifen. Oft sind diese Kämpfe so heftig, dass abgebrochene Sporne in der Brust des unterlegenen Gegners stecken bleiben.

Ein Wunder der Natur: Wo lebt der einzige Vogel der Welt mit einem Horn auf dem Kopf?

Hupen, Warnsignale und das knackende Geräusch beim Fliegen

Es ist kein Zufall, dass dieses Geschöpf „Wehrvogel“ genannt wird:

  • „Mo-ku-ka“-Signal: Er erzeugt laute, hallende Töne, die einer Trompete oder einer Gans ähneln. Sein berühmtester „mo-ku-ka“- Ruf dient dazu, andere Vögel vor einem herannahenden Raubtier zu warnen;

  • Luftsäcke im Körper: Im Inneren der Haut und der Knochen des Vogels befinden sich viele kleine Luftpolster, die sein Gewicht verringern. Manchmal, wenn er zum Flug ansetzt, komprimieren sich alle Luftsäcke gleichzeitig und erzeugen ein erschreckendes knackendes Geräusch (Lärm) in der Umgebung.

WehrvogelAnhima CornutaSüdamerikaVogelartenNaturwunder
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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