16-jähriger Junge lebt seit fünf Jahren in einem Teich

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16-jähriger Junge lebt seit fünf Jahren in einem Teich

Der ungewöhnliche Fall des 16-jährigen Iqbal Sheikh, der im Distrikt Murshidabad im indischen Bundesstaat Westbengalen lebt, wird in den sozialen Medien breit diskutiert. Es heißt, dass der Teenager aus der Stadt Beldanga die meiste Zeit der letzten fünf Jahre in Teichen verbracht hat.

Iqbal sagt, dass er ein starkes Brennen und Stechen am Körper verspürt, sobald er das Wasser verlässt. Wenn er in kühles Wasser geht, lässt dieses Unbehagen etwas nach. Aus diesem Grund hat er manchmal mehrere Tage, in manchen Fällen sogar fast eine Woche, im Wasser verbracht.

Seine Familie hat den Teenager in verschiedene Krankenhäuser und zu traditionellen Heilern gebracht, doch eine klare Diagnose wurde für seinen Zustand nicht gestellt. Es wird berichtet, dass der lange Aufenthalt im Wasser auch seine Gesundheit negativ beeinflusst.

Nachdem Videos von Iqbal in den sozialen Medien verbreitet wurden, erregte sein Zustand die Aufmerksamkeit des indischen Geschäftsmannes Anant Ambani. Er organisierte die Reise des Teenagers nach Mumbai für eine spezialisierte medizinische Untersuchung. Iqbal steht derzeit in einem Krankenhaus in Mumbai unter der Aufsicht von Spezialisten.

Einige Ärzte vermuten, dass Iqbal an einer seltenen Krankheit namens Erythromelalgie leiden könnte. Bei diesem Zustand können starkes Brennen, Hitze und Rötungen auf der Haut auftreten. Die Symptome können sich bei steigender Körpertemperatur verschlimmern, während Kühlung vorübergehende Linderung verschaffen kann. Es wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt, dass Iqbal genau diese Diagnose hat.

Derzeit untersuchen Ärzte in Mumbai den Teenager eingehend, um die Ursachen seines Zustands zu ermitteln und Maßnahmen zur Linderung der schmerzhaften Symptome zu ergreifen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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